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Plus de 10 millions de FCFA pour financer les études et la rentrée des enfants avec SCB SUKUL
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Cameroun - Plus de 10 millions de FCFA pour financer les études et la rentrée des enfants avec SCB SUKUL

En période de grandes vacances et de rentrée scolaire, le Responsabilité Sociétale RSE de LA Société Commerciale Banque Cameroun SCB se met en branle. Dans le cadre de SCB SUKUL :  Jusqu’à 10 millions de FCFA pour financer les études des enfants et aborder la rentrée avec plus de sérénité.

SCB SUKUL : SCB Cameroun accompagne les parents pour préparer sereinement la rentrée scolaire
 
À l’approche de chaque rentrée scolaire et universitaire, de nombreuses familles sont confrontées à un défi récurrent : faire face, aux dépenses liées à la scolarité des enfants. Frais de scolarité, inscription, fournitures, équipements ou encore autres charges associées à la reprise des cours peuvent rapidement peser sur le budget familial. 

Pour répondre à cette réalité, SCB Cameroun propose le traditionnel Crédit SCB SUKUL, une solution de financement pensée pour accompagner les parents dans la préparation de la rentrée scolaire et universitaire.
Avec son positionnement « L’allié de l’élite de demain », SCB SUKUL traduit une conviction simple : les contraintes financières ne devraient pas constituer un frein à la poursuite des études et aux ambitions des jeunes.

Anticiper plutôt que subir la rentrée 

L’un des principaux atouts du Crédit SCB SUKUL réside dans sa vocation à permettre aux parents d’anticiper les dépenses liées à la rentrée. Le financement peut atteindre 10 millions de FCFA, selon les conditions d’éligibilité et d’octroi de la banque.
Le crédit prévoit également un remboursement compris entre neuf et onze mois, ainsi qu’un différé de paiement, offrant davantage de souplesse dans la gestion du budget familial. SCB Cameroun met par ailleurs en avant un taux avantageux associé à cette solution.

Une solution pensée pour les salariés

Le Crédit SCB SUKUL s’adresse notamment aux employés du secteur publique et privé, âgés de 21 à 60 ans et disposant d’un revenu à partir de 50 000 FCFA, sous réserve des conditions d’éligibilité applicables.

Pour constituer leur dossier, les demandeurs doivent notamment fournir une pièce d’identité en cours de validité, leurs justificatifs de revenus et les documents attestant de leur situation professionnelle. D’autres pièces peuvent être requises en fonction du profil du demandeur.  

SCB SUKUL : L’allié de l’élite de demain.

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