Cameroun - Santé des écoliers : le cri d'alarme du Dr Albert ZE

À l'approche de la rentrée, le Dr Albert ZE dénonce l'absence de politique de santé scolaire au Cameroun. 29% des enfants souffrent de retard de croissance, seuls 2,8% ont accès à une cantine.

Le 11 août 2026, alors que des milliers d'écoliers camerounais s'apprêtent à reprendre le chemin des classes, une question demeure sans réponse : le système éducatif camerounais garantit-il réellement la sécurité sanitaire de ses enfants ? Pour le Dr Albert ZE, économiste de la santé, la réponse est non. Et il n'est pas seul à tirer la sonnette d'alarme.

LE CONSTAT SANS APPEL DU DR ALBERT ZE

Le Dr Albert ZE, titulaire d'un doctorat PhD en économie, mathématiques et économétrie, spécialisé en économie de la santé, est un chercheur camerounais reconnu, élu parmi les meilleurs chercheurs africains en 2022 et décoré Chevalier de l'Ordre de la Valeur. Il n'en est pas à son premier coup d'éclat : en avril 2026, il dénonçait déjà le gaspillage des ressources post-COVID et l'absence de pérennisation des acquis sanitaires.

Aujourd'hui, c'est sur le terrain de l'éducation qu'il interpelle les pouvoirs publics. Dans une tribune, il pose une question fondamentale : « La santé des enfants à l'école : que dit le gouvernement camerounais ? »

Pour l'économiste, le débat public s'est focalisé sur la gestion de l'APEE et d'autres enjeux administratifs ou financiers, reléguant une fois de plus la protection sanitaire des élèves au second plan.

UNE MISSION DE SANTÉ PUBLIQUE NÉGLIGÉE

Le Dr Albert ZE rappelle un principe essentiel : l'institution scolaire a pour mission de veiller à la santé des enfants et à leur épanouissement, répondant ainsi à un double objectif de santé publique et de réussite éducative. Un élève dont la santé est négligée ne peut prétendre à un épanouissement ni à des résultats scolaires satisfaisants.

L'école est pourtant le lieu par excellence pour les activités de prévention et de promotion de la santé. Elle doit :

- Favoriser le développement personnel de l'enfant ;

- Développer ses compétences psychosociales ;

- S'appuyer sur des données probantes, élaborées à partir de l'observation du milieu scolaire et de l'analyse des indicateurs de santé.

Mais au Cameroun, ces principes restent largement lettre morte.

LES CHIFFRES QUI INTERPELLENT

Les données disponibles donnent raison au Dr Albert ZE. Selon l'enquête démographique et de santé de 2018, 29 % des enfants camerounais souffrent de retard de croissance, 57 % sont anémiques et 11 % sont touchés par l'obésité infantile. Des chiffres que les crises climatiques, sécuritaires et économiques n'ont fait qu'aggraver.

L'accès à l'alimentation scolaire reste un privilège. Selon les annuaires statistiques du MINEDUB, seuls 2,8 % des élèves du primaire bénéficient aujourd'hui d'un repas chaud et gratuit à l'école. Pourtant, comme le souligne Cécile Patricia Ngo Sak, spécialiste en nutrition à la FAO Cameroun, « l'alimentation scolaire n'est pas un privilège : c'est un investissement structurant dans le capital humain ».

L'accès à l'eau potable est un autre défi majeur. Dans certaines régions, comme à Meri, dans l'Extrême-Nord, les enfants marchaient près de sept kilomètres chaque jour pour chercher de l'eau insalubre, avant l'installation d'un nouveau système. Les enseignants constataient que beaucoup avaient du mal à se concentrer en classe, tandis que d'autres étaient malades à cause d'une consommation d'eau contaminée.

LE GOUVERNEMENT A-T-IL UNE POLITIQUE DE SANTÉ SCOLAIRE ?

Le gouvernement camerounais affiche des ambitions. La Stratégie nationale d'alimentation scolaire (SNAS) adoptée par le Cameroun vise à lier les cantines à la production agricole locale. En 2025, la FAO a mis ce modèle à l'épreuve dans les régions de l'Est et du Sud.

Le ministère de la Santé publique a également publié un calendrier de santé scolaire pour l'année 2025/2026, proposant des activités mensuelles adaptées au contexte scolaire camerounais. Le Cameroun et Plan International ont renforcé leur partenariat pour contribuer davantage à la promotion de la santé des enfants.

Mais pour le Dr Albert ZE, ces initiatives restent insuffisantes. La santé n'est pas encore une priorité stratégique concrète. « Si les politiques de développement l'évoquent dans les discours, la réalité du terrain dément les intentions », déplore-t-il.

LA VOIX D'UN EXPERT QUI DÉRANGE

Le Dr Albert ZE n'est pas un inconnu dans le débat public camerounais. Son expertise en économie de la santé lui confère une légitimité rare. Il a été reconnu dans la liste MIPAD100 under 40 et a reçu la distinction de Docteur Honoris Causa en novembre 2025.

Il dénonce régulièrement ce qu'il considère comme une « gestion à vue » du système de santé camerounais. « En ne pérennisant pas les acquis de la période COVID, le Cameroun se rend coupable d'un gaspillage de ressources sans précédent », affirme-t-il.

Aujourd'hui, il étend son analyse au secteur de l'éducation, appelant à une véritable politique de santé scolaire.

L'URGENCE D'AGIR POUR NOS ENFANTS

Le Dr Albert ZE interpelle : « La santé des enfants à l'école : que dit le gouvernement camerounais ? » La question est restée sans réponse. En attendant, des milliers d'écoliers camerounais continuent d'apprendre le ventre vide, de boire une eau contaminée, de souffrir de maladies évitables.

La santé des élèves n'est pas une option. C'est un droit. Et tant que ce droit ne sera pas garanti, l'école camerounaise ne pourra prétendre remplir sa mission d'éducation et d'épanouissement.

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