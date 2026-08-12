Cameroun - Innovation avec Access Invest, la première plateforme bancaire d’Investissement en zone CEMAC

Une révolution bancaire s’opère désormais à Access Bank installée à Douala, capitale économique du Cameroun. Il s’agit de la plateforme Access Invest qui vient consacrer l’inclusion financière au Cameroun et dans la zone CEMAC. Cette innovation en Afrique Centrale vient répondre à la question fondamentale que se pose la

Banque : quelle solution donner aux partenaires financiers ?

On parlerait de la révolution digitale dans un marché financier en proie à la pression de la concurrence et en quête de l’innovation.

Access BANK Cameroun a trouvé sa solution pour accroitre son efficacité et rester proche des opérateurs économiques en quête de développement. Access Invest se présente comme cette plus-value qui œuvre pour une transformation digitale en zone CEMAC.

Sur le marché, Access Invest procure aux particuliers, Entreprises et Investisseurs institutionnels « un accès numérique simple et sécurisé pour acheter et vendre des titres publics de la CAMAC sur le marché secondaire » Cette plateforme qui assure le suivi des titres à partir de la souscription et donne la visibilité sur les placements en temps réel. La digitalisation du processus offre un avantage comparatif aux investisseurs BTA/OTA qui n’avaient pas un moyen numérique d’accéder à la liquidité avant échéance, ni de consulter la valeur de leurs titres en temps réel.

Du présentiel au numérique, Access Invest fait franchir le pas et augmente efficacité et productivité avec en prime, un gain de temps. De fait, « auparavant, l’accès au marché secondaire nécessitait une présence physique en Agence, tant pour la souscription que pour le suivi des titres » Access Cameroun vient donc avec sa solution à valeur ajoutée parce qu’aucune solution numérique comparable n’existait jusqu’ici dans la zone Afrique Centrale.

Aussi, le spectre de ACCESS Invest est large et s’applique aux particuliers, entreprises, Investisseurs institutionnels, Société de gestion de portefeuille et Sociétés de bourse. La chaine de digitalisation offre des avantages/nouveautés qui partent de la liquidité avant échéance qui consiste à consulter des avoirs et initier et initier une vente à tout moment sur le marché secondaire. Valorisation en temps réel c’est-à-dire suivre la valeur actuelle de son portefeuille directement sur la plateforme. Securit2 garantie par l’Etat et accessible sur le digital, soit les instruments BTA/OTA restent garantis par l’Etat émetteur.

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