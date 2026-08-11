Maroc - LIONNES INDOMPTABLES : ELLES ONT BRISÉ LE SIGNE INDIEN EN BATTANT LE NIGERIA

Personne ne les avait vues venir. Repêchées, rajeunies, presque condamnées avant même d’avoir combattu, les Lionnes Indomptables viennent pourtant de réaliser ce que des générations de Camerounaises avaient si souvent rêvé d’accomplir, faire tomber le Nigeria dans un grand rendez-vous continental. Un coup franc, un but, quatre-vingt-dix minutes de courage, et voilà toute une histoire qui bascule. Le Cameroun est en demi-finale de la CAN féminine 2026 et qualifié pour la Coupe du monde 2027. Il fallait peut-être revenir de si loin pour aller aussi haut. Le football possède cette merveilleuse faculté de se moquer de nos certitudes. Il renverse les pronostics, ridiculise les statistiques et rappelle aux observateurs qu’un match ne se gagne jamais sur le papier.

Qui avait véritablement vu venir ces Lionnes Indomptables ? Qui aurait parié, il y a encore quelques mois, qu’elles se retrouveraient parmi les quatre meilleures équipes d’Afrique après avoir terrassé le Nigeria ? Le plus extraordinaire dans cette histoire est précisément là, le Cameroun revient de loin, de très loin. Les Lionnes n’avaient même pas obtenu leur qualification initiale pour cette CAN par la grande porte. Elles avaient bénéficié du repêchage décidé dans le cadre de l’élargissement de la compétition à seize équipes. Elles arrivaient donc avec cette étrange étiquette que le football colle parfois sur le dos de ceux auxquels on ne promet rien ; celle des invités de dernière minute. Mais voilà que les invitées refusent désormais de quitter la fête. Elles sont en demi-finale et, mieux encore, elles iront à la Coupe du monde féminine 2027 au Brésil.

Pour obtenir ce billet, il fallait cependant renverser une montagne. Cette montagne avait un nom, le Nigeria. Il faut connaître l’histoire du football féminin africain pour mesurer la portée de ce qui vient de se produire. Le Nigeria n’est pas une sélection ordinaire. Les Super Falcons constituent la puissance historique du football féminin continental. Elles sont les championnes d’Afrique en titre et la nation la plus titrée de l’histoire de la compétition. Face à elles, le Cameroun a trop souvent connu les regrets. Il suffit de se souvenir de cette finale de 2016 à Yaoundé. Tout un pays attendait le sacre des Lionnes à domicile. Le stade Ahmadou-Ahidjo rêvait d’une fête historique. Et pourtant, encore une fois, le Nigeria était venu éteindre les lumières camerounaises en s’imposant 1-0. Depuis, quelque chose ressemblait à une malédiction. Un véritable signe indien. On pouvait jouer merveilleusement, courir, dominer, espérer, mais quelque part surgissaient toujours ces redoutables Nigérianes pour barrer la route aux Camerounaises. Cette fois, l’histoire a changé de camp. Cameroun 1, Nigeria 0. Un petit but sur le tableau d’affichage, mais un immense résultat dans l’histoire psychologique de cette rivalité. Il fallait peut-être un geste exceptionnel pour faire tomber une équipe exceptionnelle. Il est venu de Myriam Maéva Nyadjou Wamen. À la 19e minute, elle s’est avancée devant le ballon.

Quelques secondes plus tard, son coup franc faisait trembler les filets nigérians. Mais ce ballon n’a pas seulement fait trembler un filet. Il a fait vaciller une vieille certitude, renversé des années de frustrations et libéré toute une génération. À cet instant, il transportait quelque chose de beaucoup plus grand qu’un simple but. Il portait les souvenirs des anciennes Lionnes, les finales perdues, les rendez-vous manqués, les frustrations accumulées et cette éternelle question : quand donc le Cameroun réussira-t-il enfin à renverser le Nigeria ? La réponse est désormais connue en ce 9 août 2026. C’est là que le football devient fascinant. J’ai connu des générations camerounaises qui paraissaient individuellement plus fortes, des équipes possédant davantage de vedettes, davantage d’expérience internationale et peut-être même davantage de talent apparent. Cette génération-ci semblait moins impressionnante. Elle n’avait pas forcément les noms qui font trembler l’adversaire avant même le coup d’envoi. Et pourtant, elle est là. Il faut donc accepter cette vieille vérité du football : une collection de grands noms ne constitue pas nécessairement une grande équipe. Cette équipe camerounaise possède autre chose.

Elle possède un bloc, une solidarité, une discipline et cette capacité extraordinaire à souffrir ensemble. Elle possède surtout cette conviction que personne ne dispose d’une place garantie. Voilà peut-être l’une des grandes forces de ce groupe : chacune doit mériter son maillot. Les anciennes doivent se battre, les jeunes doivent se battre, les professionnelles doivent se battre et les joueuses issues du championnat local doivent également se battre. Lorsqu’un vestiaire comprend que le nom inscrit au dos du maillot ne sera jamais plus important que l’écusson placé sur la poitrine, une équipe commence véritablement à naître. Il faudra également parler de Michaely Kyria Bihina. Dans les grandes aventures, il existe toujours une gardienne qui finit par devenir une assurance-vie. Face au Nigeria, elle a dégagé quelque chose de précieux : la sérénité. Une gardienne calme rassure toute une défense. Une gardienne concentrée transmet sa confiance à celles qui jouent devant elle. Lorsque les minutes deviennent interminables, lorsque l’adversaire pousse, lorsque les jambes deviennent lourdes et que chaque ballon qui s’approche de la surface semble porter avec lui la menace de tout remettre en cause, cette présence devient fondamentale. Bihina était là.

Le Cameroun avait son dernier rempart. On pourra analyser pendant des heures les systèmes tactiques, le positionnement, les transitions, les blocs et les statistiques. Mais il existe quelque chose que les statistiques ne mesurent pas. Au Cameroun, nous avons un mot pour cela : le Hemlè. Cette force intérieure qui refuse la résignation, cette obstination presque irrationnelle qui pousse un Camerounais à croire que tout reste possible lorsque tout semble perdu. C’est peut-être cela, finalement, l’indomptabilisme. Ce n’est pas seulement gagner. C’est refuser d’accepter que la défaite soit écrite à l’avance. Ces filles avaient été éliminées avant d’être repêchées. Elles auraient pu arriver à cette CAN avec le complexe de celles qui savent qu’elles doivent leur présence à une seconde chance. Elles ont choisi exactement le contraire. Elles ont transformé le repêchage en renaissance. Elles ont pris cette deuxième chance comme une dette envers elles-mêmes, comme si le destin leur avait souscrit : « Nous vous rendons votre place, à vous maintenant de montrer que vous la méritez. » Et elles ont répondu sur le terrain. Maintenant, regardez-les : elles font partie des quatre meilleures équipes du continent. Cette équipe me rappelle, toutes proportions gardées, une vieille histoire du football mondial : l’Italie de 2006. La Squadra Azzurra n’était pas nécessairement l’équipe que tout le monde attendait sur le toit du monde. Mais elle possédait une organisation, une solidarité, une discipline défensive et surtout cette conviction collective qui transforme parfois onze individualités en une forteresse. Elle était difficile à tuer.

Ces Lionnes commencent à dégager quelque chose de semblable. Pas nécessairement les plus spectaculaires, pas nécessairement les favorites, mais terriblement difficiles à renverser. Or, dans une compétition à élimination directe, cette qualité peut vous conduire très loin. Une victoire comme celle-ci appartient d’abord aux joueuses, mais elle porte également la signature d’un encadrement. Il faut donc féliciter le staff technique des Lionnes. On pourra discuter des choix, débattre des méthodes ; c’est le propre du football. Mais lorsqu’une équipe repêchée se retrouve en demi-finale d’une Coupe d’Afrique et décroche directement son billet pour une Coupe du monde, il faut savoir reconnaître le travail accompli. Ce groupe paraît préparé tactiquement, discipliné et mentalement concerné. Surtout, quelque chose semble avoir été reconstruit : la concurrence.

Personne ne doit se sentir propriétaire du maillot national. Le Cameroun a besoin de joueuses qui savent qu’à chaque rassemblement, à chaque entraînement et à chaque match, il faut de nouveau conquérir sa place. Il faut également insister sur un élément essentiel : le football féminin local est représenté dans cette aventure. C’est important, car une équipe nationale ne peut pas éternellement vivre uniquement des joueuses formées ou installées à l’étranger. Le championnat camerounais doit lui aussi produire des talents, alimenter la sélection et offrir aux jeunes filles du pays la preuve qu’il existe un chemin entre les terrains locaux et la scène internationale. Voir aujourd’hui certaines de ces joueuses participer à cette aventure est un encouragement pour toutes celles qui, à Yaoundé, Douala, Garoua, Bafoussam, Bamenda ou ailleurs, chaussent leurs crampons avec l’espoir de porter un jour le maillot des Lionnes Indomptables. Sous le magistère du président de la FECAFOOT, Samuel Eto’o Fils, cette qualification constitue donc aussi un résultat qu’il convient de reconnaître.

Dans le football camerounais, nous avons parfois cette mauvaise habitude de chercher immédiatement à qui attribuer les défaites et de devenir soudainement amnésiques lorsqu’arrivent les victoires. Soyons cohérents. Lorsque cela ne fonctionne pas, la Fédération est critiquée ; lorsque cela fonctionne, il faut également savoir reconnaître sa part dans l’organisation et dans les choix ayant conduit au résultat. Cela n’interdit ni la critique ni le débat. Cela s’appelle simplement l’équité. Le Nigeria, champion d’Afrique en titre, est tombé. Le signe indien est brisé. La demi-finale est là. Le billet pour le Mondial 2027 est dans la poche. Alors oui, le football est bizarre, et heureusement qu’il l’est. Parce que s’il suffisait d’additionner les statistiques, les palmarès et les noms des joueuses pour connaître le vainqueur, nous n’aurions plus besoin de jouer les matchs. Le football appartient aussi aux rêveurs, aux courageux, aux revenants, aux oubliés et parfois même aux repêchés. Ces Lionnes reviennent de loin. Elles savent désormais qu’elles peuvent regarder n’importe quelle adversaire dans les yeux. Elles viennent surtout de gagner quelque chose qui dépasse une simple qualification : elles ont vaincu la peur du Nigeria. Elles ont fait tomber une frontière psychologique.

Désormais, lorsqu’une jeune Lionne croisera le maillot vert des Super Falcons, elle ne regardera plus seulement l’histoire et le palmarès de l’adversaire ; elle se souviendra qu’un soir d’août 2026, ses devancières les ont regardées droit dans les yeux et les ont battues. Alors, mesdemoiselles, ne vous arrêtez surtout pas maintenant. Vous avez rendu aux Camerounais cette merveilleuse sensation que procure une équipe nationale lorsqu’elle refuse de mourir. Merci les filles. Merci pour cette soirée. Merci pour ce frisson. Vous étiez les repêchées que personne n’attendait et vous voilà parmi les dernières debout. Vous avez transformé une seconde chance en rendez-vous avec l’histoire. Maintenant que le signe indien est brisé, rêver n’est plus interdit. La route demeure longue et il faudra encore combattre, souffrir et rester humbles. Mais quelque chose vient de changer ; vous savez désormais que l’impossible n’est parfois qu’une frontière dressée par les autres avant qu’une Lionne ne décide de la franchir. Impossible n’est peut-être pas camerounais. Mais ce soir, une chose est certaine : indomptables, elles le sont.

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