Cameroun - Glissement de terrain à Limbe : plusieurs morts ensevelis

Un glissement de terrain provoqué par des pluies diluviennes à Limbe a fait plusieurs morts et disparus. Le quartier de Mbinde est dévasté. La population locale organise les secours. Bilan et témoignages.

Les pluies qui s'abattent sans relâche sur Limbe depuis près de deux mois ont provoqué une catastrophe. Un glissement de terrain a enseveli des habitations dans le quartier de Mbinde. Le bilan est encore incertain, mais les habitants parlent déjà de nombreux morts.

Alors que les secours tardent à arriver, la population locale, armée de pelles et de pioches, creuse désespérément la boue pour retrouver les corps de leurs proches. Une scène de désolation qui rappelle la vulnérabilité chronique de cette région aux catastrophes naturelles.

Limbe, une ville sous les eaux depuis des semaines

Depuis près de deux mois, Limbe et sa région sont frappées par des pluies diluviennes. « La pluie ne s'arrête plus », témoignent les habitants. Cette situation météorologique exceptionnelle a saturé les sols et fragilisé les pentes du Mont Cameroun, transformant la ville en un véritable piège.

Située au pied du Mont Cameroun, un volcan actif, Limbe est naturellement exposée aux risques de glissements de terrain. Les fortes pentes, la nature du sol volcanique et l'urbanisation sauvage en font une zone à haut risque. L'ONACC (Observatoire National sur les Changements Climatiques) avait d'ailleurs alerté sur ces risques, sans que des mesures préventives suffisantes aient été prises.

Mbinde, le quartier de l'horreur

Le glissement de terrain s'est produit dans le quartier de Mbinde, une zone résidentielle située sur les collines surplombant la ville. « La terre a glissé et tout est parti », racontent les rescapés. Des maisons entières ont été ensevelies sous des tonnes de boue et de roches.

Le nombre exact de victimes est encore inconnu. Des sources locales font état de plusieurs morts, tandis que de nombreuses personnes sont portées disparues. « On entendait des cris, puis plus rien », confie un habitant. Les familles sont plongées dans l'angoisse, attendant des nouvelles de leurs proches disparus.

Une course contre la montre pour retrouver les disparus

Face à l'absence des secours officiels, les habitants de Mbinde ont organisé eux-mêmes les opérations de sauvetage. Armés de pelles et de pioches, ils creusent la boue à mains nues pour tenter de retrouver les corps des personnes ensevelies.

« On a vu des gens creuser avec leurs propres mains pour essayer de sortir leurs proches », raconte un témoin. L'émotion est à son comble. L'arrivée des secours est toujours attendue. Les autorités locales ont promis l'envoi d'équipes de la protection civile et de la Croix-Rouge, mais les routes sont impraticables et les moyens manquent.

Cameroun : une vulnérabilité chronique aux catastrophes

Le glissement de terrain de Limbe n'est pas un cas isolé. La région du Sud-Ouest est régulièrement frappée par des inondations et des glissements de terrain meurtriers. En mars dernier, deux personnes avaient déjà perdu la vie dans des coulées de boue à Buea, la capitale régionale.

Le changement climatique aggrave la situation. Les pluies sont de plus en plus intenses et imprévisibles, saturant des sols déjà fragilisés par la déforestation et l'urbanisation anarchique. Limbe détient d'ailleurs le record de pluviométrie en Afrique centrale, avec des précipitations annuelles dépassant les 4 000 mm.

Un appel à l'aide pour les sinistrés

Alors que le drame se déroule à Limbe, un appel à l'aide est lancé aux autorités et à la communauté internationale. Les sinistrés ont besoin de secours d'urgence : nourriture, eau potable, abris et soins médicaux.

« Il faut aider ces gens. Ils ont tout perdu », lance un habitant. Les associations locales et la diaspora se mobilisent déjà pour collecter des fonds et du matériel. Une cagnotte en ligne a été ouverte pour soutenir les familles touchées.

Une catastrophe annoncée

Ce drame soulève une fois de plus la question de la prévention des risques naturels au Cameroun. Malgré les alertes de l'ONACC et les études scientifiques sur la vulnérabilité de la région, les mesures de prévention restent insuffisantes.

L'urbanisation sauvage sur les pentes du Mont Cameroun, le manque de moyens des services de secours et l'absence de plan d'évacuation expliquent en grande partie l'ampleur de la tragédie. Il est urgent d'agir pour protéger les populations.

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