Cameroun - ICT University fait de Yaoundé la capitale de l'innovation africaine.

L’Afrique se réinvente pendant 4 jours d'innovation, de passion et de connexion au cours de ce Sommet TIC pour l'Afrique édition 2026 qui a ouvert ses portes ce 4 août dans les locaux d'ICT University campus de Yaoundé.

Ce sommet étant l'un des principaux rassemblements africains dédiés aux technologies et à l'innovation est organisé par l'Université des TIC de Yaoundé, au Cameroun ( ICT University), il réunit en son sein étudiants, jeunes entrepreneurs, chercheurs, développeurs de logiciels, innovateurs, chefs d'entreprise, décideurs politiques, investisseurs et experts en technologies de toute l'Afrique afin d'échanger sur la manière dont les technologies numériques peuvent contribuer à résoudre les problèmes concrets du monde réel.

Le Président du Conseil d'administration de ICT University et hôte principal du Sommet, le Professeur Prof. Victor Mbarika, rayonne de fierté. Et pour cause : ce visionnaire, titulaire de plus de 300 publications et reconnu par le Président Biden pour son impact mondial, voit enfin sa plus grande ambition prendre vie sous ses yeux. À ses côtés, le Vice-Président et Président de la conférence, le Professeur Foluso AYENI, contemple avec émotion cette marée humaine de jeunes talents prêts à conquérir le monde. Leur joie est immense.

Dans son allocution, il souligne que le gouvernement camerounais, dans un acte de confiance historique, a octroyé à ICT University 1200 mètres carrés de terres pour notre projet d’E-Agriculture. Ce n’est pas une subvention à dilapider en théories ; c’est un mandat d’action. C’est le terreau le plus fertile du continent pour une révolution technologique, un lieu où le monde digital rencontre physiquement la terre de nos ancêtres. Nous ne sommes pas ici pour cultiver la terre à l’ancienne ; nous sommes ici pour cultiver l’avenir, pour pionnier un système où les données, les drones et l’intelligence artificielle propulsent les rendements et la durabilité.

C’est ici que votre rôle devient décisif. Je ne cherche ni des étudiants ni des rêveurs ; je cherche des partenaires. Je suis venu pour faire de réels affaires avec les jeunes innovateurs qui ont le courage de voir cette terre non comme un champ, mais comme une toile. Pour prouver la gravité de notre engagement, nous avons lancé la plateforme « ICT For Africa », dotée d’une cagnotte de 3,5 millions à remporter. Voilà le moteur qui enflammera vos solutions. Si vous détenez le plan pour révolutionner l’agriculture, si vous avez l’audace de construire la technologie qui nourrira une nation et exportera vers le monde, nous sommes prêts à signer le chèque de l’équité précise le professeur Victor Mbarika lors de son discours d'allocution ce 4 août 2026.

En guise de rappel, ce sommet vise à : promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat ; présenter les technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle (IA), la cybersécurité, la fintech, la santé numérique et l'agriculture intelligente.

Elle offre ainsi des opportunités d'apprentissage par le biais de conférences, d'ateliers et de tables rondes qui ont démarré ce jour, avec pour premier axe l'avenir des compétences numériques : préparer la main-d'œuvre africaine pour 2035.

Mettre en relation de jeunes innovateurs avec des mentors, des investisseurs et des partenaires potentiels ; encourager des solutions concrètes contribuant au développement durable de l'Afrique sont quelques objectifs assignés de cette édition. Quant à l'innovation majeur comme l'a si bien évoqué le vice - chancelier ICT University, le professeur Emmanuel Tonye nous voulons des jeunes gens capable de créer un certain nombre de produits matériels et immatériels, à notre niveau nous mettons des outils à leur disposition pour que la réalisation soit effective , par exemple pour les jeunes qui vont concourir sur le domaine d' agriculture nous les apportons du matériel nécessaire .

Cependant, le thème de cette édition 2026 porte sur « Les innovateurs africains de la prochaine génération : promouvoir l'innovation numérique pour un développement inclusif », pour le comité scientifique c’est un appel lancé aux jeunes Africains pour qu’ils deviennent des créateurs de solutions, et non de simples consommateurs de technologie.

Le comité scientifique de pilotage de ce sommet trillé sur le volet avec des éminents professionnels à la pointe de la technologie venue du Ghana, Royaume-Uni, Canada, des autres régions du Cameroun pour cette édition est à la recherche des solutions audacieuses, innovantes et percutantes capables d'accélérer le développement durable de l'Afrique.

Pour y parvenir à ses attentes, le challenge regroupe les interuniversitaires et inter lycée âgés de 13 à 35 ans qui travaillent depuis cette matinée du 4 août sur la base des défis d'Innovation technologique et défis de l'innovation technologique (équipe de 3 membres maximum) dans les 4 catégories : éducation, soins de santé, agriculture et finance.

Il faut rappeler qu'au cours de cette cérémonie d'ouverture le Dr Nleng Raphaël conseiller technique n° 1 en service au ministère des postes et télécommunications, représentant personnel de madame la ministre a tenu a précisé à la presse et aux participants l'appui institutionnel que le ministère apporte à ICT University qui s'inscrit dans le cadre d'une politique plus large qui promeut l'initiative jeune de l'idée à l'entreprise.

La pression étant à son comble comme on a pu le voir sur l'aspect faciale de ces jeunes innovateurs africains, une certitude est sûre la prochaine vague d'Innovation Africaine est sur le point d’exploser à ICT University, rendez -vous le 7 août prochain en clôture avec la proclamation des résultats.

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