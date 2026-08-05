Cameroun - Ensemble Back Home 2026 : le gouvernement tend la main à sa diaspora

Ensemble Back Home 2026 : le gouvernement camerounais appelle sa diaspora à investir. Diaspora Bonds, entrepreneuriat, IA… Les clés pour transformer 650 milliards FCFA en levier de développement.

Le gouvernement camerounais intensifie sa stratégie de mobilisation de la diaspora. Les 18 et 19 septembre 2026, le forum « Ensemble Back Home » se tiendra à Paris, avec un objectif clair : transformer l'épargne des Camerounais de l'étranger estimée à 650 milliards de FCFA de transferts annuels en investissements structurants pour le pays.

Porté par le Réseau Ensemble et soutenu par l'ambassade du Cameroun en France, cet événement inédit réunira plus de 400 participants autour des Diaspora Bonds, de l'entrepreneuriat, de l'intelligence artificielle et du financement de projets. Mais au-delà du forum, c'est toute la relation entre l'État camerounais et sa diaspora qui se joue.

Ensemble Back Home 2026 : un forum pour bâtir un pont entre diaspora et développement

Le forum « Ensemble Back Home », organisé par le Réseau Ensemble, se veut une initiative « concrète, apolitique et inclusive ». Il vise à faire de la diaspora « un moteur stratégique du développement du continent africain ». L'édition 2026, qui se tiendra à Paris, bénéficie du soutien institutionnel de l'ambassade du Cameroun en France, avec la participation de l'ambassadeur Magnus Ekoumou.

Au programme : mobilisation des ressources de la diaspora (épargne, fiscalité, innovation financière), investissement dans l'immobilier et l'agrobusiness, et parcours inspirants de leaders africains. Des personnalités du monde politique, diplomatique et sportif sont attendues, dont d'anciens internationaux camerounais comme Aurélien Chedjou et Stéphane Mbia.

« L'argent investi par la diaspora ne sera pas dilué dans des projets spéculatifs : il abondera un fonds dédié à la construction de logements à coût maîtrisé ».

650 milliards FCFA : l'épargne de la diaspora, un trésor à capter

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2025, les transferts de la diaspora camerounaise ont atteint environ 650 milliards de FCFA. Sur les cinq dernières années, la moyenne annuelle se situe autour de 450 milliards. Ces flux, en progression de 8 % sur un an, proviennent principalement de France, des États-Unis et de la zone Cemac.

Pourtant, comme le souligne Moh Sylvester Tangongho, directeur général du Trésor, « ces fonds servent surtout à couvrir des dépenses courantes, les frais médicaux, la scolarité ou le soutien familial. Ce sont des flux utiles mais qui n'alimentent pas suffisamment l'investissement structurant ».

L'enjeu est donc de capter une partie de cette épargne dormante pour la rediriger vers des projets productifs. C'est tout le sens du forum « Ensemble Back Home » et de l'instrument des Diaspora Bonds.

Diaspora Bonds : le nouveau levier financier du Cameroun

Parmi les thèmes centraux du forum figurent les Diaspora Bonds, un instrument financier qui permet à un État d'émettre des titres de dette spécifiquement destinés à sa diaspora.

Le Cameroun s'inspire des expériences de pays comme l'Éthiopie et le Sénégal, qui ont montré « qu'il existe une forte disposition des ressortissants à investir dans leur pays d'origine à condition que les mécanismes soient clairs, transparents et attractifs ».

Pour l'économiste financier Dr Marc Onana Ombé, les Diaspora Bonds présentent plusieurs avantages :

- Un faible coût de recouvrement par rapport aux marchés internationaux

- Une stabilité liée à une moindre exposition à la volatilité des marchés

- Un renforcement du lien entre l'État et la diaspora

- Une souveraineté économique accrue par rapport aux aides publiques au développement

La Société Immobilière du Cameroun (SIC) et la Cosumaf (régulateur financier de la Cemac) travaillent déjà à la structuration d'un Diaspora Bond dédié au logement.

Confiance, double nationalité : les obstacles à lever

Si le potentiel financier est immense, la réussite de l'opération dépendra d'un élément moins technique : la confiance. Comme le résume un commentaire de lecteur recueilli par Défis Actuels : « On ne prête pas à un État en qui on n'a pas confiance ».

Parmi les revendications régulièrement exprimées par la diaspora figure la question de la double nationalité. Beaucoup considèrent que l'absence de reconnaissance juridique constitue un obstacle symbolique à leur engagement économique. Le sujet avait été abordé lors du Grand Dialogue national de 2019, avec des propositions incluant la double nationalité, la représentation au Parlement et la création d'un ministère dédié à la diaspora.

Interrogé sur cette question, le directeur général du Trésor reconnaît que « la préoccupation a été soulevée à plusieurs reprises par la diaspora », tout en rappelant que « la nationalité ne conditionne pas la participation à un investissement financier ».

« La communication est la pierre angulaire de la sécurité des investissements. Une bonne communication pendant et après la levée rassure la diaspora ».

Une dynamique engagée : PROMOTE 2026 et les initiatives gouvernementales

Le forum « Ensemble Back Home » s'inscrit dans une dynamique plus large. En juin 2026, le Salon PROMOTE à Yaoundé a déjà consacré un espace important à la diaspora, avec 34 stands et 58 exposants. Le ministre des PME, Achille Bassileken III, y a échangé avec les Camerounais de l'étranger sur les secteurs prioritaires d'investissement.

Le Sénat, par la voix de la Première Vice-Présidente, a également salué l'engagement de la diaspora. Par ailleurs, le ministre des Finances, Louis Paul Motaze, a reçu le chef de mission de l'OIM le 3 août 2026 pour discuter de la manière dont « les politiques migratoires peuvent contribuer à renforcer les liens entre le capital de la diaspora, la création d'entreprises et la génération d'emplois ».

Ensemble Back Home 2026 : un rendez-vous à ne pas manquer

Le forum des 18 et 19 septembre 2026 à Paris s'annonce comme un rendez-vous majeur pour la diaspora camerounaise et africaine. Au-delà des discours, il promet d'être une initiative concrète pour transformer « les capitaux dormants de la diaspora en leviers économiques, sociaux et culturels durables ».

La présence de l'ambassadeur Magnus Ekoumou et des ministres attendus témoigne de l'importance que le gouvernement accorde à cet événement. Pour les Camerounais de l'étranger, c'est l'occasion de faire entendre leur voix et de contribuer activement au développement de leur pays.

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