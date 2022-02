MONDE ENTIER :: Les meilleurs casinos retrouvés sur Captaincaz :: WORLD

L’affluence pour les casinos en ligne est de plus en plus grandissante en raison en raison des avantages qu’ils accordent aux joueurs. Ceci se justifie par le fait que ces établissements virtuels de jeux d’argent permettent aux utilisateurs de rester chez eux et de jouer à n’importe quel jeu sans se déplacer. Cependant, il existe de nombreux casinos sur Internet qui se démarquent les uns des autres par leur spécificité et les offres qu’ils proposent aux joueurs. SI vous vous intéressez au casino en ligne, voici une liste retrouvée sur Captaincaz qui pourra répondre à vos attentes.

Casinozer

Casinozer est l’une de ces plateformes de casino en ligne qui se démarque des autres par la pluralité des jeux proposés à ses abonnés. Sur captaincaz, elle fait partie des cinq meilleurs casinos les plus plébiscités. Comme de nombreux autres sites de casino, Casinozer offre plus de 3400 modèles de jeux de machines à sous. Toutefois, la plateforme vous permet de faire un filtre de sélection compte tenu de ce qui vous convient en matière de bonus, du système et des avantages de chaque modèle. Casinozer compte également plus de 80 types de jeux de table et de jackpot. Vous y retrouverez également de nombreux jeux en ligne dans lesquels vous pouvez interagir avec les croupiers.

À l’instar de tous les casinos en ligne, Casinozer offre des bonus de bienvenues aux nouveaux joueurs. En optant par exemple pour le bonus sport, vous gagnerez 50 euros de freebets. Si ce sont les primes de machines à sous qui vous intéressent, vous pouvez recevoir jusqu’à 1500 en guise de cadeau de bienvenue. Cependant, Casinozer vous donne jusqu’à 14 jours pour utiliser votre bonus. Au-delà de cet intervalle, elle sera obligée de retirer le bonus. Vous pouvez accéder dès maintenant à Casinozer en vous rendant sur https://captaincaz.com/tests/casinozer/ .

Crésus Casino

Conçu en 2014, Crésus Casino est l’une des plateformes de casino en ligne retrouvées dans le top 5 liste suggérée sur Captaincaz. Crésus propose une panoplie de de jeux d’argent à l’instar des machines à sous, des paris sportifs, les jeux en live, les jeux de table, etc. Elle est reconnue pour sa fiabilité et son expérience de jeu complète. Sur Crésus, vous rencontrez plus de 1000 jeux bien riches et diversifiés. En ce qui concerne les machines par exemple, la plateforme propose en différents types conçus avec un modèle classique et comprenant une ligne de paiement à trois rouleaux.

L’un des aspects les plus fascinants de Crésus casino est la présentation des tables de jeu. Présentées par le développeur Eguzi, elles sont d’une grande qualité visuelle avec des installations permettant aux joueurs de visualiser tous les angles de la partie. Pour ce qui est des bonus, la plateforme a pensé à de nombreux bonus pour encourager et récompenser surtout les nouveaux joueurs qui s’inscrivent. Ainsi elle propose un pack de bienvenue allant jusqu’à 300 euros pour les nouveaux inscrits. Aussi Cresus permet aux nouveaux joueurs de retirer leur argent à n’importe quel moment sans aucune condition de mise. Cet avantage fait partie de ce qui intéresse de plus en plus bon nombre de joueurs.

Wild sultan

Retrouvé sur Casinozer, Wild sultan est une plateforme de casino très intéressante surtout avec l’ambiance immersive qu’elle réserve aux joueurs. Sa ludothèque composée de plus de 1000 machines à sous et d’autres jeux d’argent de tout genre impressionne les amoureux de casino en ligne.

De même, Wild sultan est réputé pour ses multiples fonctionnalités dont les tables live gratuites ou d’autres jeux gratuits. Par ailleurs, l’établissement a réfléchi à un système qui permet aux joueurs chanceux de repartir avec d’importantes cagnottes de manière aléatoire.

Les différents bonus et promotions qu’elle offre aux joueurs sont attrayants. Ainsi bien avant de s’inscrire sur la plateforme, de l’argent vous est mis à votre disposition pour jouer à des free spins régulièrement. Après votre premier dépôt, un bonus de 100 % jusqu’à 500 euros vous sera accordé. Ceci donnera droit deux comptes crédités. Un pour l’argent que vous avez déposé et l’autre pour le bonus. Ce deuxième vous permettra de vous amuser en jouant avec la prise de n’importe quel risque.

Généralement, les joueurs amateurs profitent de ces bonus pour mieux s’entrainer avant de commencer par jouer avec leur propre argent.

Tortuga

Lancé en ligne en 2020, Tortuga fait partie des plateformes de casino à succès dans différents pays. C’est pourquoi on la retrouve d’ailleurs sur captaincaz. Contrairement aux autres casinos, la plateforme donne la possibilité de faire la vérification de son compte par une procédure instantanée et automatique. Ceci permet ainsi aux joueurs d’émettre leur première demande de retrait en moins d’une durée de 24 heures. Cet avantage incite de plus en plus d’amoureux des jeux d’argent à s’inscrire sur la plateforme de Tortuga puisque l’un des principaux objectifs du joueur est de vite rentrer en possession des fonds qu’il gagne.

À l’instar des autres casinos en ligne, Tortuga est également reconnu pour les promotions et les bonus qu’elle propose aux joueurs. Pour davantage inciter la plupart des utilisateurs à opter pour sa plateforme de casino, Tortuga propose deux types de bonus à l’inscription. Un premier dénommé « la chasse partie de l’aspirant » et un second « la chasse partie de l’officier ». Le premier permet aux joueurs d’obtenir jusqu’à 110 % sur leur montant de dépôt inférieur ou égal à 110 euros. Le second, quant à lui, s’adresse aux joueurs qui investissent assez d’argent. Il permet de gagner 400 euros automatiquement sur un montant de dépôt de 300 euros.

Lucky 8

Faisant partie des casinos en ligne à succès depuis 2017, Lucky 8 est une plateforme connue pour ses qualités. Elle figure parmi les casinos recommandés par captaincaz. Très ergonomique et attrayant, Lucky 8 rend la tâche facile à tous les joueurs désireux de s’inscrire sur sa plateforme à travers le guide qu’il met à leur disposition. Avec son interface bien organisée et non compliquée à utiliser, il permet aux utilisateurs de jouer dans une bonne ambiance exempte de stress. Son nouveau jeu « la machine du mois » permet aux abonnés de tenter leur chance avec la possibilité de repartir avec des gains allant jusqu’à 700 euros par mois.

De même, Lucky 8 offre une pléiade de bonus aux joueurs. Elle permet aux nouveaux venus ainsi qu’aux anciens de bénéficier chacun en ce qui le concerne de bonus alléchants.