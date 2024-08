CAMEROUN :: Jean Baptiste Nguini Effa, ancien DG des dépôts pétroliers, libéré après 15 ans de prison :: CAMEROON

Jean Baptiste Nguini Effa, l’ancien directeur général de la Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers, a été remis en liberté ce jeudi. Cette libération marque la fin de sa peine de 15 ans de prison infligée par le Tribunal Criminel Spécial (TCS) pour des malversations financières estimées à 2 milliards de francs CFA.

Condamné en 2009 pour détournement de fonds publics, Jean Baptiste Nguini Effa avait été accusé de mauvaise gestion et d'enrichissement personnel au détriment de la Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers. Sa libération après avoir purgé l’intégralité de sa peine a suscité des réactions variées au sein de l’opinion publique camerounaise.

À sa sortie de la prison de Kondengui, à Yaoundé, Jean Baptiste Nguini Effa a choisi de marquer ce moment par un acte spirituel. Il a organisé un office religieux dans sa résidence située dans un quartier huppé de la capitale, en signe de reconnaissance et pour exprimer sa gratitude envers ses proches et soutiens. Cette cérémonie a réuni famille, amis et quelques personnalités de la scène politique et économique du pays.

Ce retour à la vie civile soulève des questions sur l’avenir de Jean Baptiste Nguini Effa. Compte-t-il reprendre une place sur la scène économique camerounaise ? Ou se consacrera-t-il à d’autres projets après cette longue période de détention ? L'ancien DG reste pour l'instant discret sur ses intentions futures.

L'affaire Nguini Effa s'inscrit dans une série de procès pour corruption et détournement de fonds publics qui ont marqué le Cameroun ces dernières années. La libération de l'ancien directeur général intervient dans un contexte où la lutte contre la corruption demeure un enjeu majeur pour les autorités camerounaises. Nguini Effa est désormais un homme libre, mais son nom restera associé à l'un des scandales financiers les plus médiatisés du pays.