A LA JEUNESSE AFRICAINE EN CETTE OCCASION DE LA CELEBRATION DE LA FETE DE LA JEUNESSE AU Cameroun! :: CAMEROON

"Nous ne partirons pas du sahel. Nous nous accomoderons aux coups d'états." Ministre de la défense francaise.

Mes chers concontinentaux, chers jeunes, cette phrase dit tout.

Les richesses du Sahel, immenses comme la terre sont la raison de la présence militaire europeenne dans le Sahel et sur nos terres. Arreva, total et bollore les pillent en plein milieu du "désert" accessible par hélico uniquement, loin des regards et avec la totale complicité de certains de nos présidents.

Arrêtons la distraction et concentrons-nous à déguerpir la france et les europeens de nos sols.

Les richesses du Sahel et de toute l'Afrique sont à nous. Chaque gouvernement qui ne s'accomode pas aux aspirations du peuple de son pays DOIT TOMBER.

Dans le silence de certains de nos dirigeants, il y a un message: "nous avons les pieds et mains liés chers peuples. C'est à vous de libérer nos pays. Battez-vous!"

Pour se faire, J'EXHORTE LES PAYS DE LA CEMAC ET LA CEDEAO A INTRODUIRE LE SERVICE MILITAIRE OBLIGATOIRE POUR FILLES ET GARCONS.

CHAQUE JEUNE AFRICAIN DOIT ETRE RESERVISTE ET PRET A SE BATTRE POUR LIBERER NOTRE CONTINENT PENDANT LES 20 PROCHAINES ANNEES.

Nous devons rejeter toute offre maline venant de l'occident et protéger nos peuples et territoires. Nous devons nous débarasser des envahisseurs. Disons à nos "amis" blancs, qu'ils ne sont plus les bienvenus chez nous.

Portons les ARMES et libérons nos pays.

Ayons l'audace de nos héros.

QUE LA FETE SOIT UTILE CHERS JEUNES!

Patty BEBE