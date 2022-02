C’est au restaurant le REFUGE DU LION dans le 93 que les festivités de cette édition de 2022 se sont déroulées. Une manière d’être plus proche de la communauté camerounaise. C’est en tout cas le vœu exprimé par JONAS MILLIONNAIRE principal initiateur des Awards.

Le lieu choisi a permis à un plus grand public de faire le déplacement. Nous étions à la lisière de Paris bastion des hommes de culture et des opérateurs économiques. Le restaurant Refuge du Lion, vu du ciel, ressemble aux localités avoisinantes, villa somptueux ; en bordure de route, mais si l’on traverse la rue, et si on en enjambe sa cour d’entrée, la vigueur du décor se révèle dans une étonnante abbaye.

Avec son clocher trapu, son espace féerique et son incontournable couleur rouge qui tempère avec l’agressivité, on se sent couvé par un milieu qui brode la symphonie des dieux. Pour pénétrer dans la salle, il faut emprunter le tapis rouge, un tapis bien pavé qui coupe le souffle ; une fois à l’intérieur, on découvre le berceau de la qualité. Avec ses murs clairs, aux toits d’ardoises qui font apparaître la totalité en présentant le temple du grand goût.

Des dizaines de personnalités artistiques et publiques se sont vues récompensées pour leurs efforts et contributions communautaires au cours de l'année 2021. La soirée était également l’occasion pour les organisateurs de l'événement d’honorer le 11 février, fête de la jeunesse à laquelle la cérémonie était autrement dédiée. Prestations, témoignages, rencontres étaient les moments forts de cette belle fête. La cérémonie cultive des valeurs comme le leadership, l'honnêteté, le dynamisme, l’intégrité, l’esprit d'équipe, la créativité, la fiabilité et l’engagement.

Elle est organisée dans le but de mettre en avant toutes les potentialités de notre diaspora. « Je souhaite distinguer des personnalités que je pense qui ont effectué un travail extraordinaire durant l’année 2021. Ces personnalités, qui travaillent, se battent, rêvent, croient en cette diaspora malgré la crise sanitaire et continuent à nous donner une étincelle d’espoir mérite une récompense », a déclaré le promoteur des Awards Jonas Dissaké.

Ils étaient donc là, hommes de cultures, artistes et invités, élégamment vêtus en noir ou en rouge dans les griffes du dernier cri. Une soirée animée par Guy Mambo, qui a la maîtrise du verbe qui convient à la circonstance. L’homme connaît capter le public, on aurait pu entendre une mouche volée tant le public était absorbé par sa présence et sa voix.

Prévu à 20 heures, c’est à minuit que la soirée commence effectivement. Par un défilé de mode. Trois couturiers français et camerounais s’affrontent, chacun présente sa nouvelle collection par l’entremise des mannequins qui défilent à l’ancienne et qui donnent à la soirée un grand ton de charme.



Le jury des Awards a donné une chance équitable à tous les concurrents. Les invités présents ont énergiquement manifesté leur joie. Arrive la remise des prix. Le prix le plus célébré est celui d’ETOO FILS homme de l’année. Je suis appelé pour recevoir le prix Révélation dans la même catégorie. Eto’o étant absent, je suis finalement le premier prix à être décerné. La salle est pleine à craquer si bien qu’on apportera d’autres chaises afin d’éviter l’étouffement.



Le sportif de l’année revient à Francis Nganou ; le mariage de l’année à junior Moubitang ; le président Amot reçoit le prix du couple de l’année. L’homme est serein, frais comme un poisson sorti de l’eau, il est l’attraction unanime de la soirée. Posé et attentif il impose sa stature chevaleresque. Lady ponce reçoit le prix de la chanson de l’année quant à

Nadia Ewandé, il lui sera décerné le prix de l’artiste féminin. L’Artiste masculin revient à Willy de Paris ; Dj Magellan gagne le prix des meilleurs disque joker. Et Le Cop Noir est également primé, au moment où Jonas obtient le prix de son champagne.

J’y reviendrai sur les autres catégories que je n’ai pas enregistrées à cause du trop-plein de monde qui sont : la femme, l’homme, la blogueuse, le promoteur, le manager, le producteur, le styliste, l’association, la tontine et la décoratrice de l’année.



Parmi les lauréats de ce soir-là, c’est Willy de Paris qui a donné une superbe performance. L’homme est un artiste né, c’est dans le sang. Il va mettre la salle en ébullition grâce à ce talent de comédien, d’animateur, de chanteur et de danseur, toute la salle est en effervescence. Prestation incroyable, le jeune artiste prouve sur-le-champ qu’il méritait amplement son prix.



Le magazine Deido Boy est à lui seul une institution. Il faut donner le meilleur de soi-même et contribuer à créer une image du Cameroun et de l’Afrique. Plus qu'un simple Magazine, Deido Boy est une plateforme qui veut aider les camerounais où qu’ils soient à travers le monde. Son engagement envers la communauté camerounaise de la diaspora va de pair avec cet objectif qui est d'inspirer les autres pays africains, à prendre des mesures audacieuses pour atteindre leurs objectifs artistiques d’affaires tout en faisant leur promotion. Il s'agit notamment de poser le plus d’actions qui font éclore des compétences, d'améliorer la perception du Cameroun dans le monde afin d’accroître l'impact positif.

Dans la foulée, avant la remise des distinctions, les invités ont eu droit à un buffet somptueux. N’allez pas croire que les tenues d’apparat empêchent aux camerounais de manger quand c’est la bonne bouffe. Ils se servent triplement s’il le faut. Du dolè au poulet rôti fricassé de girolles des frites de plantains avec son duo de poisson, on était dans la fraicheur des authentiques plats du pays.

Des mets bien préparés, bien assaisonnés, c’est là que chacun a senti une soirée réussie. Personne ne se lasse de la cuisine camerounaise, cette fée gourmande convie avec brio à un voyage culinaire où parfums et saveurs mettent les sens en éveil.

Entre alors entre jeu le Champagne Jonas Millionnaire, plus de 1000 bouteilles ont été consommées au cours de cette soirée. La fine fleur des champagnes actuellement eu Europe, qui pour être sincère a un goût supérieur aux autres champagnes existants. Les Camerounais boivent, ils boivent, ils peuvent utiliser l’entonnoir quand la bouche ne peut plus recueillir.

En tout cas, le champagne de Jonas millionnaire a un mélange de tradition et de modernité, ce champagne qui a battu le record de qualité, se place au premier rang des cuvées les plus consommées actuellement en occident. On comprend pourquoi au cours de cette soirée que la balle valait la chandelle. Avec son emblématique bouteille à la couleur jaune, ce champagne peut s’enorgueillir d’un succès jamais démenti. À travers cette soirée récréative et frénétique. Jonas Millionnaire encourage la création, l’investissement, la persévérance dans l’effort. Et cet écho qui se propage désormais dans les quatre coins du monde est celui d’un camerounais.