ÉTATS-UNIS :: LE DOCTEUR BABETTE CHRISTELLE TCHONANG HONORE LE CAMEROUN À LA NASA. :: UNITED STATES

Au cours du Mercato scientifique d' hiver, la National Aéronautique and Space Administration (NASA) Space Place a recruté le 07 février 2022, une physicienne d'origine camerounaise pour étudier l' expansion de l' eau sur le sol de la planète Terre à partir d' un satelitte revolutionnaire

C'est l'actualité croustillante du marché des sciences à l' issue la trêve hivernale, le Docteur Babette Christelle TCHONANG a rejoint le Jet Propulsion Laboratory de la NASA situé en Californie.

Détentrice d'un PhD en océanographie, elle participera aux efforts de la NASA pour la recherche de solutions vis-à-vis des défis climatiques qui se prononcent de plus en plus dangereusement. Un sujet d' importance capitale pour la survie de l' humanité.

Elle est apparue avec le prix nobel de physique 2021 qui a recompensé des chercheurs pour leurs travaux sur la physique du climat.

En effet avec le réchauffement climatique par exemple, les eaux océaniques occupent dangereusement de l' espace sur le sol de la Terre. C'est la mesure de cette expansion des eaux sur la surface de la Terre que Babette contribuera à mesurer à l' aide du satellite revolutionnaire SWOT (qui pourra observer jusqu' à la portée record de 15.000 km) que l' agence francaise a construit conjointement avec la NASA et les agences spatiales canadienne et britannique. Un projet sur lequel elle a travaillé en tant que thésarde au pôle francais de l'agence spatiale européenne situé à Toulouse. C' est donc une suite du travail entamé en Occitanie francaise qu' elle devra entreprendre en Californie.

Babette est battante, brave et brillante car pour se retrouver à ce stade, elle est partie de Dschang où elle a obtenu une licence en physique. Après un court séjour académique à l' Université de Yaoundé I, elle a effectué un master en océanographie à Cotonou au Benin. C' est lors de master qu' elle a pris son envol, avec un itineraire de battante, Cotonou Allemagne