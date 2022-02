CAMEROUN :: Indomptables pour cette belle médaille de bronze. :: CAMEROON

S'il y a des moments qui fédèrent OBLIGATOIREMENT les peuples de notre pays, il n'y a aucun qui vale celui passé avec et autour de nos Lions lors de cette CAN. Il tombait à pic.

Malgré la colère du peuple dûe aux détournements massifs, criminels et organisés par les décideurs kamerunais et leur clan d'oligarques braqueurs (pires ennemis) de notre bien-être collectif et de notre rêve de l'EXCELLENCE, lors de la préparation de ce rendez-vous, vous, chers Lions, nous avez offert l'opportunité d'espérer en un Kamerun FEDERE et UNI par un rêve de GRANDEUR.

Ce fut pour moi, personnellement, l'occasion de constater combien le kamerunais est devenu bourreau de son frère et de sa santé mentale. Je ne comprends pas qu'on insulte un joueur jusqu'à son intimité aussi répétitivement et espère qu'il ait un mental stable pour relever le défi d'une belle prestation.

Nos jeunes frères ont donné le meilleur. Pour cela, nous devons respecter leurs sacrifices lourds de symbolisme qui visent une seule chose: garder les kamerunais fédérés autour de notre pays, le Kamerun.

Merci chers petits frères pour toutes ces belles émotions. Merci pour cet espoir d'un demain plus radieux pour notre football, tous les emplois qu'il génèrera à l'avenir grâce à l'excellent programme d'un président de la fécafoot tourné vers les résultats et le développement de l'économie footballistique.

Mes remerciements s'adressent également à la CAF, comprenez, l'institution et toutes les équipes qui participaient à ce tournoi qui a offert à mon pays, une rare opportunité de marketing.

Nous avons pu découvrir que malgré toutes les insuffisances, la gloutonnerie et la malhonnêteté congénitales de nos gouvernants, notre pays peu désormais être fier de ses stades. Les meilleurs stades africains si modestie, sinon des meilleurs au monde. De très beaux hôtels nationaux aux standards internationaux et des infrastructures qui s'améliorant, permettront au Kamerun de rêver d'une coupe du monde sur les terres de mes ancêtres, génératrice de plus de revenus temporaires.

Merci finalement à tous mes compatriotes qui n'ont menagé aucun effort pour que notre CAN soit sucrée. Ils venaient de partout. Des diasporas au fond de nos villages enclavés, nous avons été présents à la limite de nos moyens.

Merci tout simplement à nous TOUS pour ce sursaut d'orgeuil qui continuera de faire de nous, kamerunais, les meilleurs et premiers dans beaucoup de domaines.

Maintenant, et si nous investissions autant d'espoir, d'énergies et de solidarité dans l'entrepreneuriat, l'industrie locale, la formation de qualité et la consommation du MADE IN MBOA...

Et si nous nous interessions avec autant d'énergies aux questions électorales et de souverainété?

Et si nous nous engagions tout simplement avec autant de ferveur dans les domaines qui garantiront ENSEMBLE, LA GRANDEUR DU KAMERUN TANT REVEE, sachant que nous ne devons désormais compter que sur nous-mêmes et notre fierté brimée d'être kama-râ-un.

MERCI à chacun qui a accordé ces moments de trêve aux kamerunais.

Hoptep Kamerun!!!