CAMEROUN :: Thiane Diagne honore la mode Africaine au K Hôtel :: CAMEROON

Douala: THIANE DIAGNE ET SA NOUVELLE COLLECTION DE LA MAISON JOUR J FONT LEUR SHOW AU K HOTEL

Quelques jours seulement après avoir célébré Pathé O , le groupe Kadji à travers sa bière premium K44 et son hôtel K-Hotel ont déroulé le tapis rouge à une autre grosse pointure de la mode africaine.



« L’Afrique est riche et ses fils sont d’une créativité débordante » . C’est par ces mots pleins de modestie que la styliste sénégalaise Thiane DIAGNE justifie sa présence actuelle au Cameroun où elle vient de présenter quelques de ses collections.

Il y’avait du beau monde au K-Hotel de Bonanjo ce vendredi 28 janvier à l’invitation du groupe Kadji pour assister au défilé de la collection jour -J de la styliste sénégalaise Thiane DIAGNE.

Une soirée d’ailleurs organisée en l’honneur des LIONS DE LA TERANGA dont le parcours actuel en coupe d’Afrique des Nations (CAN) honore toute la communauté sénégalaise du Cameroun . En guise d’apéritif , les prestations des artistes MR LEO et WITTY MINSTREL, ont planté le décor de la soirée. Le plat de résistance étant le défilé de mannequins dans les tenues de la maison de couture Jour J.

Trois tableaux, une collection, une styliste…

THIANE DIAGNE a fait parler ses racines Africaines et sa créativité, mais a surtout épaté les invités confortablement installés au bord de la magnifique piscine du bijou hôtelier K-Hôtel de Bonanjo. La reine de la soie qui à travers cette soirée faisait honneur aux Lions de la Teranga, nous a baladé au travers des coiffures, des couleurs, des foulards et de ses modèles dans les recoins de sa terre le Sénégal. « Il y’a un vrai travail dans les finitions » à confier Grégoire Piwelè, promoteur de ANNUAL SHOW.

Des tenues glamours adaptées à toutes les occasions qu’elles soient de petite ou de grande importance, voilà ce qu’est la collection GANDJOLI. « On a des tenues de villes à l’africaine, je ne pense pas qu’on doit toujours porter des coupes européennes, on a de belles coupes que l’on peut mettre qui fassent chic » confie Madame DIAGNE. La collection de cette maitresse du ciseau présente également des tenues dans un style purement traditionnel « … Nos perles sont magnifiques, nos boubous, nos brodeurs font du bon travail, c’est ça la diversité culturelle africaine » a-t-elle expliqué.



Pour le grand final de la soirée THIANE, a fait savourer tel une bière k44 des boubous étincelants avec des découpes originales, des tenues ravissantes pour toutes les soirées glamour « de belles coupes en soie, des boubous revisités, on y apporte une touche de modernité… ».

La promotrice de la nuit du boubou, qui à travers cette collection a privilégié la gente féminine au détriment de celle masculine faute de temps a tenue à rassurer « on a fait très vite, sinon il y’a toujours des tenues hommes dans mes collections, la prochaine fois sera la bonne »



GANDJOLI, comme un clin d’œil à ses origines

THIANE comme de nombreux stylistes africains veut faire passer un message à travers sa collection. « L’Afrique est riche et ses fils sont d’une créativité débordante, j’aimerais souligner cela » a-t-elle déclaré.

Madame Diagne confie d’ailleurs « GANDJOLI, est dérivé du nom du village natal de mon papa (Gandjol), ma collection se nomme ainsi pour rendre à mes ancêtres ». A travers sa maison de couture, elle se veut un repère pour les stylistes et les jeunes créateurs africains. Quand on lui demande son avis sur les compétences de la nouvelle génération, elle reste optimiste et encourage les efforts de chacun. « Le monde bouge, on bouge avec, tout en gardant nos sources »