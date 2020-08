Naole Média organise son premier webinaire: thème « Réussir ses Relations Publics au Cameroun » :: CAMEROON

Naole Média organise son premier webinaire sur le thème « Réussir ses Relations Publics au Cameroun », le jeudi 20 aout 2020 de 18h à 19h (heure d'Afrique Centrale).

Cet événement en ligne et en libre accès, a pour objectifs de faire un état des lieux de la pratique des Relations Publics au Cameroun, de partager des expériences, des bonnes pratiques pour bien faire les RP au Cameroun et de proposer des solutions pour développer la profession.

« Réussir ses Relations Publics au Cameroun » s'adresse à la fois aux professionnels et aux étudiants. Le webinaire réunira des intervenants chevronnés, issus des milieux du journalisme et des Relations Publics camerounais.

A propos de Naole Média

Média spécialisé sur l’actualité et les enjeux de la communication de crise, des Relations Publics et des médias en Afrique francophone, Naole Média accompagne les professionnels et les étudiants en communication dans la compréhension de leurs métiers.

Notre slogan : « Vous donner les clés de la communication en Afrique francophone ».