CAMEROUN :: Grand prix d’Amérique : Plus de deux milliards de FCFA à gagner ! :: CAMEROON

A l’évènement organisé par le Pari mutuel urbain camerounaise (PMUC), qui doit réunir dix-huit des meilleurs trotteurs au monde est prévu dimanche, 30 janvier 2022.



Le Prix d’Amérique Race est considéré comme la Coupe du monde des courses de chevaux, une course hippique au trot attelé qui a lieu chaque dernier dimanche du mois de janvier sur l'hippodrome de Vincennes à Paris. L’évènement organisé par la société LeTROT est une course de groupe I internationale réservée aux chevaux âgés de 4 à 11 ans, hongres exclus, ayant gagné au-moins 180 000 € (pour les chevaux âgés de 4 à 6 ans) ou 250 000 € (pour ceux de 7 à 11 ans), dont 13 000 € à l'attelé depuis le 1er janvier de l'année précédente, et ayant couru depuis le 1er octobre précédent — conditions 2021.

Il faut dire que c’est un rendez-vous qui fait partie des « Prix d’Amériques races » et se décline en neuf rencontres constituées de six épreuves qualificatives.

dix-huit trotteurs seront donc sur la ligne de départ ce dimanche 30 janvier pour permettre aux parieurs de se partager la cagnotte de plus de deux milliards Fcfa.

Précisons que la course de ce dimanche va se dérouler sans Face Time Bourbon. Le double tenant du titre et grand favori, ne briguera pas une troisième couronne. son entraîneur, Sébastien GUARATO, a déclaré que le cheval a eu un problème lors de son dernier entraînement. Une absence qui va sans aucun doute profiter à ses concurrents. Pour parier sur la course, le parieur qui devra être âgé de 21 ans, peut se rendre dans le kiosque PMUC le plus proche ou alors soumettre sa combinaison en ligne à l’adresse www.pmubet.cm, après avoir préalablement créé son compte parieur (création de compte en 03 clics). La somme à débourser pour remporter la cagnotte est de 500 Fcfa. Le même montant est à débourser pour le Banko International, un concept que lance le PMUC à partir du 30 janvier 2022 pour désigner les cagnottes de la Masse Commune Internationale de tous les Dimanches.



Ainsi, le PMUC va proposer pour le grand bonheur des parieurs, chaque dimanche, un Banko International de 325 millions, un Banko International de 650 millions et lors des grands évènements hippiques un Banko International de l’ordre du milliard.