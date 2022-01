CAMEROUN :: Tout savoir sur le litige foncier famille AYISSI VS M.Mbiapo Joseph :: CAMEROON

À Yaoundé, un jour ne passe sans entendre parler d’un litige foncier. Les acquéreurs des terres utilisent le plus souvent des moyens illégaux pour corrompre même l’administration pour assouvir leurs besoins. Dans l'affaire qui opposait la famille Ayissi contre M.Mbiapo Joseph, il semble que le Ministre du Cadastre et des Affaires Foncières ait fait prévaloir la loi au regard des documents publiés.

En vertu des irrégularités constatées par le Ministre du Cadastre et des Affaires Foncières MINDCAF sur la délivrance d'un titre foncier N°1600/Mfoundi à M.MBiapo Joseph, le garant des terres du Cameroun prend une décision qui retire et reverse la parcelle querellée dans le titre foncier N°5969/Mfoundi au profit de la famille AYISSI suit à l'arrêté N°1776 Y.7/MINDCAF/SG/D6/S200/S210 DU 23 Décembre 2021.

M.Mbiapo Joseph, propriétaire du titre foncier N°1600/ Mfoundi d'une superficie de 104m² au lieu-dit DJOUNGOLO II ne l'est plus.



C’est suite à cette décision ministérielle que M. SAMA DOUALA Ange Aimé et consorts ont tenu un point de presse ce 19 janvier 2022 à Yaoundé pour publier cette décision au grand public.

Le but de cette rencontre avec les hommes de médias se tient dans un contexte de tension, vue que le mis en cause M. Mbiapo Joseph use de toutes les manœuvres usurpatoires afin de ne pas respecter la loi en vigueur.

M. SAMA DOUALA Ange Aimé et consorts laissent entendre qu’ils ne seront pas intimidés, ils respectent la loi et se réjouissent de la décision clairvoyante rendue par le Ministre du Cadastre et des Affaires Foncières.

Sauf que, l’inquiétude demeure vue que le coupable et sa clique continuent à avancer avec les travaux de construction d'un immeuble sur ladite parcelle au mépris de la loi.