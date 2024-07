Henri Eyebe Ayissi : Le ministre des Domaines qui révolutionne la gestion foncière au Cameroun :: CAMEROON

Henri Eyebe Ayissi fût le plus jeune membre du gouvernement. Il est actuellement l’un des plus anciens membres du gouvernement ; une des bouches les plus écoutée des oreilles du Président Biya.

On ne peut pas en rire. Le faire serait se méprendre du domaine du ministre des Domaines du Cadastre et des Affaires Foncières. Son domaine est le territoire du Cameroun dans ses près de 480.000 km².

Son plan cadastral est d’offrir au moins un mètre carré à chaque camerounais au titre de propriété, et de leur éviter ces affaires foncières qui divisent les camerounais, les frères, les couples et les voisins. Les affaires de terrains sont par excellence et anthropologiquement, dans toutes les communautés sociologiques du Cameroun, des terrains de massacres et de haute sorcellerie. C’est à Henri Eyébé Ayissi de faire moins pleurer, qui doit à chaque fois apporter des réponses responsables et courageuses aux velléités d’appropriation et d’accaparation des terres par des braqueurs fonciers.

Pour y arriver et surtout d’éviter au Cameroun les tristes et douloureux moments que certains pays ont connu, Henri Eyébé Ayissi par la volonté du président Biya est revenu à la « case départ » Trente » ans après y avoir été. Case notoirement engluée dans une corruption à outrance ambiante et à ciel ouvert..

Le ver étant dans le fruit, Henri Eyébé Ayissi va saisir le taureau par les cornes et commencer une guerre sans merci et sans économie d’énergie aux agents véreux ; entre traduction au conseil de discipline, blâme, avertissement, suspension, mutation, voire même révocation.

Détesté, maudit par les agents qui ont fait de la mal gouvernance leur Crédo, Agents qui refusent d’emprunter le train de la justice sociale et du changement des mentalités, de l’intégrité et et de la probité.

Acclamé, anobli, affectionné, adulé par les populations en détresse, victimes de braquages de toutes sortes, Henri Eyébé Ayissi s’érige en champion du Cameroun toutes catégories dans la lutte contre les braqueurs fonciers et la corruption outrancière érigée en valeur dans ce Ministère. Comme son nom l’indique Ministère de Affaires foncières, Des affaires foncières il y en a, L’affaire DIKOKO, Affaire des 455000 hectares à Nanga Eboko, Affaire de la communauté YENONO contre un (Braqueur par l’homonymie) de 700 hectares dans l’arrondissement de Mengang dans le Nyong et Mfoumou, Affaire des Chinois dans la vallée du Ntem. Dans chacune de ces affaires, Henri Eyébé Ayissi se tient toujours du côté des communautés qu’on spolie, des faibles en les rétablissant dans leurs droits.

Avec tact, méthode, rigueur, diplomatie, doigté, célérité, Ce fils originaire de « Mbelé2 » dans l’arrondissement d’Obala a apporté des solutions satisfaisantes aux populations en détresse. C’est Chez les Etons que Paul Biya a trouvé cette perle rare ayant une forte propension, cette capacité, cette force à se dresser contre la puissance et la boulimie foncière des élites, Cet homme a sûrement un nom. Nous, nous préférons celui d’Henri Eyebe Ayissi.

Les populations Yénono de Mebolassi dans l’arrondissement de mengang disent Merci au Ministre Eyébé Ayissi pour le dénouement heureux de leur affaire. Nous sommes et restons là dans le domaine des performances de celui qui n’est plus un patrimoine de la Lékié, mais un titre foncier du Cameroun depuis sa nomination au Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières devenue, une véritable « Ecurie d’Augias » que HEA nettoie au « karcher » .

Henri, le bailleur

Par le décret du 09 juillet 1991, C’est lui le bailleur, des personnes qui peuvent être logées gratuitement, (ministres et assimilés, hautes autorités administratives, judiciaires et militaires). Son domaine est si vaste qu’il nous faudrait un plan cadastral bien clair pour ne pas se perdre dans cette affaire foncière.

Pour faire simple et ne pas se perdre sur le terrain, disons que c’est lui qui est chargé du patrimoine de l’Etat. L’ensemble des biens de l’Etat transportables ou immobiliers, comme le mobilier de bureau et du matériel informatique, le matériel roulant, les terrains, des maisons construites ou acquises par l’Etat. Soucieux de donner l’accès au Cameroun, à tous les camerounais, particulièrement à ceux qui meurent un peu parce que partis, le ministre des Domaines du Cadastre et des Affaires foncières a octroyé un domaine devant abriter les activités du Réseau des parlementaires pour la diaspora, la Coopération décentralisée et transfrontalière. Cette institution a pour acronyme « REPCOD » et s’étend sur une surface 2000km² à Yaoundé avec pour plan d’attirer les camerounais de l’étranger et leurs partenaires d’affaires.

Henri, le topographe

Foncièrement, c’est lui qui devrait être appelé « chef de terre » et non les sous-préfets. C’est grâce à lui que les procédures cadastrales ont été améliorées pour être plus rapides et plus accessibles pour tous les camerounais. C’est encore lui, qui sort d’un autre domaine de l’administration, qui a organisé les procédures relatives à l’obtention d’une concession provisoire ou définitive et d’une parcelle des réserves foncières ; les procédures domaniales et d’autres procédures relatives aux affaires foncières. La probité et l’éthique des fonctionnaires avaient perdu du terrain dans ces domaines. On en riait même, avant l’arrivée d’Henri au Mindcaf.

Henri, le géomètre

Tout récemment, en mars 2024, le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières mesurait la surface du terrain à travers un séminaire-atelier sur « L’appropriation collective des lettres-circulaires du 09 février 2024 concernant la reconnaissance des droits fonciers coutumiers et l’implication des chefs traditionnels dans la gestion foncière et principalement dans la prévention et le règlement des litiges fonciers ». Il était temps, tant les chefs traditionnels erraient dans les aires et les airs des terres qu’ils sont amenés à administrer.

Ceci est sur le terrain de la refondation entamée depuis 2019 au Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. Cette refondation a implanté quatre bornes principales sur le terrain des affaires foncières sur territoire camerounais :

-L’accès facile à la terre pour tous,

-le relèvement des recettes domaniales,

-la lutte contre la corruption et l’appui à l’investissement au Cameroun. Autant dire la terre promise, si on y ajoute

-le guichet unique. Unique dans tous les sens du terme unique, il permet l’accomplissement des formalités de l’enregistrement et de publicité au sein des conservations foncières.

Le Plan Triennal Spécial Jeunes ( PTS-Jeunes) n’est pas en reste dans le cadre de l’initiative DIALY ( Diaspora and Local Youth Joint-venture) participe de la détermination du Mindcaf à accompagner le président de la République dans l’insertion sociale et économique des jeunes et des camerounais de la diaspora.

Henri, homme du terrain politique

Il a « vendu » tout le terrain de la Lékie à Paul Biya. Il n’entend d’ailleurs pas faire une double vente comme il est courant chez les bétis. Grâce à Henri Eyebe Ayissi, Paul Biya est en terrain conquis dans la Lékié. Il y investit comme un enfant du patelin et la Lékié ne lui aura jamais rien refusé. Il n’est donc pas étonnant que le tout premier « Appel du peuple » pour une candidature de Paul Biya à l’élection présidentielle de 2025 soit venu de la Lekié, par la voix d’Henri Eyebe Ayissi devant un partenaire étonnant d’élites intérieures et extérieures de la Lékié.

Avec le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, Paul Biya a toutes les données topographiques, géométriques et le plan cadastral de son certain, prochain septennat.

Henri Eyebe Ayissi n’est pas loin de « Monatélé ». Traduction : l’enfant est debout. Rien d’étonnant pour cet « ETON » au parcours exceptionnel. EYEBE AYISSI , à suivre.