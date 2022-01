CAMEROUN :: Jean De Dieu Momo: " Respectez Samuel Eto’o fils s'il vous plaît" :: CAMEROON

J’aime l’humilité de mon ami et frère Eto’o Fils. Il sait respecter ses aînés et les institutions républicaines.

Certains troglodytes haineux et lâches essaient de nous cogner la tête en me prêtant une ignominie contre lui mais ils ignorent que je suis Fan de lui depuis toujours.

J’ai écouté un voice ( encore un autre faux qu’on m’impute!) dans lequel mes ennemis me prêtent des propos orduriers contre SEF. Ils savent bien que ce n’est pas ma voix mais ils font semblant pour faire passer leur message dénigrant Eto’o.

Des lâches incapables de s’assumer. Et mes ennemis de tout bord s’engouffrent dans cet interstice pour me vilipender à la ronde.

J’ai voulu faire la sourde oreille et ne pas répondre pour ne pas contribuer à distiller leur arsenic mélangé à de la ciguë mais à la fin je pense qu’un démenti cinglant s’impose, surtout contre mes « amis » qui font semblant de croire que c’est ma voix dans ce voice!!!

Bon dimanche à tous dans la paix du Christ. Pardon nous sommes concentrés à gagner la CAN avec Samuel Eto’o, président de la FECAFOOT. Et si ça ne plaît pas à quelqu’un, il saute et cale en l’air. Abîmte.