CAMEROUN : SOS MADISON INTERNATIONAL RÉPOND À L’APPEL DU PRÉSIDENT PAUL BIYA EN PARTICIPANT AU RAYONEMENT DE LA CAN TOTAL 2022

Alors que le monde entier a les yeux tournés vers le Cameroun, le continent organise pour la première fois une Coupe d’Afrique des nations avec 24 équipes. Cet évènement inédit est certainement la plus grande Coupe d’Afrique jamais organisée, comme l’a mentionné Patrice Motsepe, président de la CAF qui arrive au Cameroun avec sa famille pour l’évènement.

Dans son traditionnel message à la nation le 31 décembre, le président Paul Biya, a exhorté tous les camerounais et camerounaise à se montrer solidaires pour la plus belle fête jamais organisée sur le continent tout en relevant les enjeux énormes de cet évènement historique.

« Au moment où nous nous apprêtons à célébrer le football africain, j’invite les camerounais et les camerounaises à se mobiliser massivement pour faire de la CAN 2021 la plus belle fête du football jamais organisée sur notre continent. » extrait du message de Paul Biya du 31 Décembre 2021.SOS Madison International du styliste camerounais Mason Ewing a répondu à l’appel du président en encourageant les enfants de la rue à participer à l’évènement en les mobilisant pour une opération ville sans bouteille plastique.

Le choix des déchets plastiques n’est pas anodin car Mason Ewing de SOS Madison International accorde une importance capitale à la préservation de l’environnement et la sauvegarde de la planète.

Selon ses paroles, « L'état de la biodiversité et le niveau de pollution de la Terre sont très inquiétants. L'enjeu environnemental du développement durable a pour objectif de mettre en œuvre des actions au quotidien pour réduire le gaspillage, limiter les pollutions, économiser les ressources... afin de les préserver pour maintenir la vie sur Terre. »Plusieurs jeunes enfants de la rue ont été mobilisés à Douala.

Ce sont vêtus de t-shirts en soutien aux lions indomptables avec le logo de SOS Madison International qu’ils sillonnent des fans zones chaque matin aux aurores pour ramasser les déchets plastiques qui par la suite seront remis aux associations de collectes et de recyclages de la ville. L’opération pourrait s’étendre à la ville de Douala et Bafoussam.

SOS Madison International est une association visant à offrir une lueur d'espoir aux plus démunis. Baby Madison présent sur le logo est le messager des enfants africains. Son combat vise à faire disparaitre l’exploitation abusive des enfants, la maltraitance, le travail de force, et tout ce qui s’en suit. Son président Mason Ewing, victime d'esclavage moderne pendant son enfance jusqu'à en perdre la vue à l'âge de 14 ans suite à toutes les maltraitances et les tortures qu’il a subies réside désormais aux États-Unis.

C’est dans ce pays qu’il a pu réaliser ses rêves en présidant SOS MADISON INTERNATIONAL. Âgé de 40 ans, il a lancé sa première marque de vêtements de sport avec du braille, permettant ainsi aux personnes aveugles et malvoyantes de connaître la couleur et le motif portés.