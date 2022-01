Bruxelles

À Bruxelles, une fusion des primes entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Les anciennes primes –à l’énergie, à la rénovation de l’habitat et à l’embellissement des façades – seront regroupées dans les primes RENOLUTION. Les nouvelles demandes pourront être introduites à partir du 1er mars 2022. Aucune demande ne pourra être introduite pendant la période transitoire, entre le 1er janvier et le 1er mars.

Wallonie

Des projets visant à simplifier les actuelles primes à la rénovation existent également en Wallonie mais ne sont pas encore définitivement arrêtées. En tout état de cause, l’intention est de simplifier les primes pour l’isolation des toitures et pour les travaux dont le coût est inférieur à 3.000 euros. Ces travaux ne nécessitent plus de faire réaliser un audit énergétique. Lisez plus sur l’audit énergétique.