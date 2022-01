CAMEROUN :: Can Total Energies 2021: La marche de Jean Michel Nintcheu du SDF interdite :: CAMEROON

Les autorités administratives évoquent les troubles à l’ordre public.

Mercredi 29 décembre 2021, le président régional du Social Democratic Front (SDF) pour le Littoral, le député Jean Michel Nintcheu, avait annoncé qu’il va organiser une grande marche, baptisée « marche de la paix », le samedi 8 janvier 2022, c'est-à-dire à la veille de la cérémonie d’ouverture de la 33ème édition de la CAN au Cameroun.

Jean Michel Nintcheu dans sa déclaration déposée à la sous-préfecture de Douala 1er et 3e, soutenait notamment que cette manifestation vise entre autres à réclamer la libération des « prisonniers politiques du MRC, de nos frères Anglophones et des militants du Mouvement Stand Up For Cameroon embastillés depuis quelques mois ».

Le sous-préfet n'a pas dérogé à la règle. C'est le contraire qui aurait surpris. Fidèle à la logique d'interdiction des manifestions des partis politiques de l'opposition sur le territoire national, Anuafor Cletus Assongwe a interdit la déclaration de manifestation du leader du Sdf dans le Littoral