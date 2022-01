CAMEROUN :: Des associations s'allient à la campagne du MRC pour la libération des prisonniers politiques :: CAMEROON

Le 20 décembre dernier, dans une communication intitulée « libération des prisonniers politiques », le Président national du MRC Maurice Kamto lançait une opération visant à libérer sans exclusive tous les prisonniers politiques détenus au Cameroun.

La dérive totalitaire et liberticide de ce régime n'ayant pour seule ambition que de s’éterniser au pouvoir n’étant plus à démontrer, toutes les voix dissonantes, et toutes les velléités de contestations sont quotidiennement réprimées au mépris du respect des Droit de l'Homme et des libertés .

Cette démarche qui s'inscrit en droite ligne contre le musellement du peuple est une thématique qui s'imbrique avec l’ADN de notre existence à savoir la libération de Marafa Hamidou Yaya et de tous ceux qui sont pour des raison politiques embastillés dans les geôles du régime;

C'est à juste titre que nous,

-ASMA( Action Solidaire pour Marafa)

-CL2P ( Comité de libération des Prisonniers Politiques)

-CEBAPH (cercle Belgo-Africain pour la Promotion des droits Humain

-MF2008 ( Mouvement de Février 2008 au Cameroun)

-Open Africa

-CERAM ( Cercle des Amis de Marafa )

-Marafa Watch

-CCL-Libération ( Comité Citoyen pour la Libération des Prisonniers Politiques ) .

Coalisées au sein de la Coordination d'Associations et Amis de Marafa ( CA2MA), nous sommes retrouvés le 28 décembre 2021 à Bruxelles afin d'analyser la situation, et de voir quelle attitude adopter à la suite de cette campagne lancée par le principal parti de l'opposition.

1- Sur la situation de Marafa Hamidou Yaya

Il ressort très clairement que Marafa Hamidou Yaya est maintenu en détention malgré les recommandations de l'Internationale Socialiste, le Département d’État Americain des ONG et organismes de défense des droits de l'Homme et tout récemment par l'ONU qui lui a depuis 2016 reconnu le statut de Prisonnier politique;

2- Sur la situation de la crise Anglophone

L'actualité venant de ces deux régions du Cameroun soumise à la guerre par le régime dictatorial de Monsieur Biya, n’est pas reluisante les pertes en vies humaines et les déplacés s'accroissent au quotidien, il est aussi à noter que tous les interlocuteurs de la population acteurs de cette crise identitaire croupissent dans les prisons et la répression est le seul son de cloche que distille ce gouvernement à l'encontre de ces populations.

3- Concernant les citoyens emprisonnés pour les marches

Une bonne centaine de nos concitoyens arrêtés dans le cadre de marches pacifiques organisées par le MRC et certains autres du mouvement Stand UP Cameroun demeurent emprisonnés et condamnés par des juridictions militaires. Nous nous insurgeons contre les lourdes peines prononcées à leur encontre par ces bras armés de la dictature déguisés en tribunal, alors que ceux ci n’exerçaient que leur droits garantis par la constitution.

En plus de ceux ci notons que de nombreux journalistes, Hommes de médias , acteurs de la société civile sont aussi emprisonnés.

Nous constatons que, en plus de l'instabilité dans la partie septentrionale causée par Boko Haram, le climat politique est tendu et le refus obstiné de tout dialogue par ce régime contribuera à l'implosion du pays.

C’est pourquoi il est important d'aller à l'apaisement à travers un vrai dialogue inclusif. Cet apaisement se fera avec la libération de tous les prisonniers d'opinion. C'est dans cet ordre d’idées que nous, CA2MA nous joignons à la campagne du MRC pour la libération des prisonniers politiques et de Marafa Hamidou Yaya en particulier.

Fait à Bruxelles le 30 Dec 2021

