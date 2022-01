CAMEROUN :: AUX SOURCES DU MULTIPARTISME ETHNIQUE :: CAMEROON

Dès la création de l'UPC en tant que mouvement nationaliste transethnique œuvrant pour la Réunification et l'indépendance, les français ont instauré le tribalisme en politique pour combattre ce mouvement.

Les colons ont favorisé et financé la création d'une multitude de partis politiques ethniques dirigés essentiellement par des fonctionnaires de l'administration coloniale. Leur mission était de combattre l'UPC dans leur région d'origine en utilisant des arguments tribaux. Voici la vraie origine du tribalisme dans la politique au Cameroun.

Cette manœuvre pernicieuse de la France ne marche pas complètement. L'UPC continue de grandir et de supplanter les partis régionaux non porteurs des aspirations du peuple. En 1955, la France interdit l'UPC, laissant le monopole de la scène politique légale à des hommes généralement minables et qui ne souhaitaient pas l'indépendance immédiate. Sans véritable vision, ces partis font du repli identitaire leur fonds de commerce politique.

En 1960, la France octroie la fausse indépendance a ses comparses locaux et en 1966 tous les partis tribaux fusionnent au sein de l'UNC. Les principaux partis sont l'UC de Ahidjo, le Rapecam de Fouda, le KNDP de Foncha, les Paysans Indépendants, et la branche traître de l'UPC de Kodock.

Un an après la chute (volontaire ?) de Ahidjo, la faction UC se détache et crée au Nigeria en 1983 l'UNDPC sous la houlette de Bello Bouba. En 1985, l'aile RAPECAM (Rassemblement du Peuple Camerounais) de l'UNC marque sa suprématie en changeant le nom du parti de UNC à RDPC (Rassemblement "Démocratique" du Peuple Camerounais). Ce nouvel équilibrage ne satisfait pas tout le monde, notamment l'aile KNDP de l'UNC qui des 1987 commence à mijoter la création de ce qui deviendra le SDF.

Ne pouvant plus tenir ses factions tribales en ordre, Biya décide d'abord de la démocratie élective au sein du RDPC. Ces élections internes loin de faire baisser les tensions les aggravent. Le régime se résout à revenir au multipartisme ethnique qui existait avant 1986. Les anciens partis tribaux ou régionaux sont (re) légalisés: l'ancienne UC revient sous le nom UNDP, l'ancien KNDP se mue en SDF, L'UPC de Mayi Matip revient sous la houlette de Kodock, etc...

Ce qui caractérisent les nouveaux anciens partis est qu'ils sont tous dirigés par des anciens Un-Rdpcistes: Bello, Kodock, Ndam Njoya, Fru Ndi, Dakole,... Il n'est donc pas étonnant que quelques années après le retour de la démocratie truquée, ces derniers se retrouvent au gouvernement, sauf Ndam Njoya qui est plombé par le sultan et Fru Ndi dont le parti a été infiltré par les Upecistes fidèles , lui orientant malgré son chef une orientation de gauche radicale.

Les mêmes causes créant les mêmes effets, la politique du multipartisme ethnique renforce le repli identitaire et les discours haineux.

L'irruption sur la scène en 2016 des sécessionnistes et en 2018 de néo-opposants sans culture politique vient aggraver un phénomène qui était déjà dans L'ADN du système. La descente aux enfers est aujourd'hui ACTÉE.