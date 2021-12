CAMEROUN :: CAN 2022 : ALICE SADIO S'INSURGE :: CAMEROON

L'OPIUM

C'est au Cameroun que la définition du football comme OPIUM du peuple en temps de dictature prend tout son sens.

Il faut le vivre pour le croire.

Si ce régime pouvait trembler et transpirer autant à l'approche des délais d'exécution des travaux structurants susceptibles de booster le développement du Cameroun, s'il pouvait faire sienne l'obligation de livrer au peuple camerounais ou du moins de lui rendre des comptes en temps et en heure sur l'état d'avancement des projets structurants, tracteurs de développement tels que les routes, l'énergie électrique, l'eau potable, les hôpitaux, les écoles, l'autosuffisance alimentaire et le leadership sous-régional en matière de production et d'approvisionnement de toute la sous-région en denrées alimentaires prisées dans la sous-région, LE CAMEROUN SERAIT AUJOURD'HUI L'ÉQUIVALENT DE Singapour EN TERME DE DÉVELOPPEMENT ET D'ESSOR ÉCONOMIQUE.

Nous voici dans un pays qui manque presque de tout. Dont le peuple extrêmement nécessiteux avale la salive en regardant à la télé son "gouvernement" courir devant la rumeur d'une éventuelle annulation ou report de la CAN.

Dans une posture d'élèves paresseux le jour de la remise des bulletins, les yeux hagards, les sourires béats derrière un Motsebe leur tapotant les épaules en guise d'encouragement dans un COMPLEXE SPORTIF devenu STADE et toujours inachevé (il devait bien rigoler intérieurement le Motsebe...).

Ces postures bizarres susciteraient presque de la pitié si on faisait abstraction, le temps d'un décryptage, du coût faramineux de ce casse du siècle baptisé CanTotalEnergie2021 en 2022. Même le sort s'en est mêlé, tiens. Avec un Covid19 venu d'on ne sait où...

Lorsqu'on met côte à côte ce film qu'ont donné à voir ces gens hier et l'indifférence dont ils sont capables EN TEMPS NORMAL vis-à-vis du peuple, un régime qui dirige sans partage et de mains de fer ce pays depuis 40 ans, qui est capable de prononcer une peine d'emprisonnement de 5 ans à l'encontre de manifestants pacifiques complètement inoffensifs, laissant au passage des familles effondrées, des enfants qui n'ont pas vus leurs parents un an, parce que faits prisonniers du régime pour avoir manifesté, il y a de quoi en avoir de la nausée.