DES MOTS POUR NE RIEN DIRE : « Démocratie camerounaise » :: CAMEROON

Quand on parle politique, les gens n'ont que “démocratie” à la bouche. Sans que l’on sache, dans notre contexte, de quoi on parle exactement.

Tous les politiciens malins savent que c'est le maître-mot, dès qu'ils prennent la parole quelque part. Il y a même des partis politiques qui tiennent à inscrire, pompeusement, cette référence dans leur intitulé (parti “démocratique”, parti des “ démocrates”, rassemblement “démocratique”, union “démocratique”, etc.). Facile à comprendre : on semble croire que cet incontournable auréole de sérieux et de respectabilité peut être porté par n’importe qui, même le démagogue le plus malhonnête. Tout cela au motif que, comme chacun croit le savoir, « démocratie » signifie « gouvernement par le peuple ». Le moins pire des systèmes, à l’exclusion de tous les autres, d’après la célèbre définition de Sir Winston Churchill, etc.

Mais dans la pratique, peut-on dire que dans notre pays on parle vraiment de démocratie dans ce sens commun et précis ? Pas évident ! Considérons d’abord de la démocratie partisane, celle à travers l’exercice de laquelle, les politiciens prétendent solliciter l’adhésion et les suffrages du peuple pour supposément prendre le pouvoir et l’exercer, le cas échéant, en son nom. La question qui fâche vient immédiatement à l’esprit : de quel « peuple » s’agit-il ?

« Démocratie » pour le mot

Quand on sait que la plupart des hommes et femmes politiques d’ici sont à la tête de partis de village ou de région, donc de segments très localisés du peuple camerounais pris comme une entité d’ensemble, il est facile de voir l’erreur métonymique, qui consiste à prendre abusivement une partie pour le tout ! Car il est alors constant que quand ils parlent du peuple, il s’agit le plus souvent de leurs « frères », littéralement. Dans un pays où le tribalisme partisan est la règle politique la mieux respectée par tous, parler de démocratie est donc un mauvais oxymore, ou une plaisanterie sinistre.

D’ailleurs même, quand on voit le comportement de ces chefs de partis, qui sont de véritables petits potentats dans la gestion quotidienne des formations qu’ils ont créées ou qu’ils dirigent, sans élégance ni souplesse, comme des gourous d’une secte, on se croirait dans des chefferies traditionnelles les plus rétrogrades, où tout le monde fait ce que le roitelet impose par imperium presque divin, sous peine de bannissement du réfractaire: dire dans ces conditions que l’on est en démocratie revient, là aussi, à insulter l’intelligence des gens !

D’un autre côté, mais de manière semblable, si l’on prend la peine d’examiner le débat politique, non seulement tel que pratiqué dans les médias tous aussi férocement partisans, et exprimé par les présumées « élites » politiques ou ce qui en tient lieu, on est effaré par la violence et l’extrémisme qui s’en dégagent : les adversaires sont carrément des ennemis personnels. L’attaque ad hominem, la diffamation, l’allusion aux tares supposées de la tribu d’origine etc., sont la norme. Pourtant, sous d’autres cieux, plus réellement démocratiques, le débat d’idées se fait généralement à fleurets mouchetés, avec mesure et pondération civilisées, et au besoin des pointes d’humour. Loin de nos invectives échevelées du trivial style « chassement » et autres « Biya must go ».

Culture anti-démocratique

Enfin, tout le monde semble oublier que la pratique de la démocratie n’est pas seulement une affaire de course à Etoudi, mais aussi et surtout, une attitude de chaque citoyen envers les lois, et surtout envers l’autre. Une culture, en somme. Or, il est également patent que beaucoup de Camerounais sont d’un incivisme notoire, et d’une intolérance crasse dans la vie de tous les jours vis-à-vis de ceux qui sont d’un autre avis qu’eux, même sur des broutilles, comme de simples pratiques culturelles différentes. Dans ces conditions, la démocratie serait ici plutôt la liberté de faire n’importe quoi, et la licence de piétiner les règles communes.

On le voit en particulier dans la presse et sur les réseaux sociaux, où tous les activistes haineux peuvent se permettre d’innommables outrances, sous couvert de « démocratie », au motif que la liberté d’expression fait partie du package.

On sent donc que, même au niveau de la société en général, l’idée démocratique, qui suppose avant tout compréhension, acceptation de la différence, et retenue dans la manifestation des opinions, est encore un mythe au Cameroun. En fait, ce mot valise est juste une jonglerie verbale, de plus servant à baratiner le peuple, le vrai, et à amadouer la communauté internationale, soit pour espérer remplacer le système dirigeant, soit, pour ce dernier, se maintenir mordicus.

Contrairement à ce que tous ces faux démocrates croient, les gens ne sont pas dupes : ils savent parfaitement que chaque politicien roule d’abord pour lui-même ou accessoirement pour sa petite coterie. Et que la « démocratie », dont ils nous rebattent les oreilles, n’est que le marchepied de façade convenu pour assouvir des ambitions bassement personnelles. Ou tribales. Ou régionalistes. Le Cameroun réel n’y gagne rien au change. Au contraire. Mais quel politicien se soucie encore vraiment, ici, du Cameroun ?