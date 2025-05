Assemblée Générale 2025 de l’Association Les Enfants Monique – Les Fous de Cœur Nargis (France)

Nargis (France), du 1er au 4 mai 2025

Un rendez-vous annuel, au-delà des frontières

Loin d’être une simple obligation statutaire, l’Assemblée Générale de l’association Les Enfants Monique – Les Fous de Cœur est chaque année un moment fort de son engagement. C’est un espace de rencontre, de réflexion et de fraternité entre ses membres, répartis dans plusieurs pays d’Europe.

Après la Roumanie en 2024, l’édition 2025 se tiendra en France, dans la commune de Nargis, du 1er au 4 mai. Des membres venus de France, de Belgique, d’Angleterre, de Suisse et de Roumanie s’y retrouveront pour dresser ensemble le bilan de l’année écoulée.

Un point d’étape et un regard vers l’avenir

Comme à chaque assemblée, les participants passeront en revue le bilan moral et financier de l’année 2024. Ces échanges permettront la rédaction du rapport annuel, mais surtout de définir les grandes lignes des actions à venir. Car chaque décision prise s’inscrit dans une dynamique plus large : celle de la lutte contre la mortalité maternelle.

Un engagement né d’un drame

L’association Les Enfants Monique – Les Fous de Cœur est née le 11 juillet 2016, en réaction à un drame survenu quelques mois plus tôt. Le 12 mars 2016, Monique Alvine Koumatekel, enceinte de jumeaux, mourait dans des conditions inhumaines devant un hôpital de Douala, au Cameroun. Ce drame a ému, choqué, et surtout mobilisé.

Depuis, l’association œuvre pour que plus jamais une femme ne meure par manque de moyens. Son programme phare, le Plan Monique, permet un suivi médical complet et gratuit pour des femmes enceintes en situation de précarité. Plus d’une centaine de bénéficiaires ont déjà été accompagnées.

Des liens humains au cœur de l’action

Au-delà du travail formel, l’Assemblée Générale est aussi un temps d’échange humain. Jeux de société, activités sportives, moments de partage : tout est pensé pour renforcer les liens entre des membres qui, bien que séparés par des milliers de kilomètres, travaillent toute l’année main dans la main.

“L’humain au centre de tout, toujours” : cette devise guide chacun de leurs projets. Car pour l’association, la dignité humaine reste le socle de toute action.