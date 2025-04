Présidentielle 2025 au Cameroun : Franklin Nyamsi dénonce l'illusion électorale :: CAMEROON

Alors que le Cameroun se prépare pour l’élection présidentielle d’octobre 2025, les déclarations du professeur Franklin Nyamsi, intellectuel engagé et figure panafricaniste, agitent la sphère politique. Dans une prise de parole virulente, il remet en cause la crédibilité même du scrutin à venir, dénonçant une mascarade électorale programmée d’avance.

Pour lui, participer à une élection dont les dés sont déjà jetés relève de l’illusion et de la compromission avec un système qu’il juge corrompu. « Être candidat à une élection truquée et fraudée d'avance tout en sachant qu'on ne peut pas combattre le trucage et la fraude, c'est perdre son temps et celui du peuple », a-t-il affirmé dans un message largement relayé.

Cette sortie, bien que provocatrice, soulève des questions légitimes sur le climat politique au Cameroun. À chaque échéance électorale, la transparence du processus est remise en question. Les missions d’observation internationale pointent régulièrement des anomalies, tandis que l'opposition peine à fédérer face à un régime solidement installé depuis quatre décennies.

Franklin Nyamsi, qui milite pour une Afrique souveraine et une gouvernance débarrassée des pratiques néocoloniales, appelle ainsi à une réflexion plus profonde sur la nature même de la démocratie en Afrique centrale. Pour lui, l’alternance ne se construit pas uniquement dans les urnes, mais aussi par une transformation en profondeur des institutions.

Face aux candidats déclarés, sa critique peut apparaître comme un désaveu. Pourtant, elle peut aussi être interprétée comme une invitation à un changement de stratégie. L’appel semble clair : ne pas légitimer un système en y participant sans avoir les moyens de le réformer.

Dans un contexte où les réseaux sociaux prennent une place croissante dans le débat politique, cette déclaration trouve un écho particulier. Les jeunes, en quête de véritables ruptures, pourraient voir en Nyamsi une voix alternative, radicale, mais lucide.

En dénonçant ce qu’il perçoit comme une vaste opération de légitimation démocratique sans réelle compétition, Franklin Nyamsi relance le débat sur la légitimité électorale et l’urgence d’un renouveau politique au Cameroun.