Le basculement de l’analogique au numérique au Cameroun, promis depuis 2015, reste un échec retentissant malgré les 110 milliards de francs CFA engloutis par l’État. Ce projet, censé démocratiser l’accès à la Télévision Numérique Terrestre (TNT) et moderniser la téléphonie mobile, s’est transformé en scandale financier, éclaboussant les dirigeants et laissant les citoyens payer les pots cassés.

Un projet ambitieux, des promesses non tenues

Lancé en juin 2015, le Cameroon Digital Television Project (Cam-DTV) devait offrir aux ménages un bouquet gratuit de 12 chaînes (8 nationales, 4 internationales) et accélérer l’accès à la 4G. Grâce à des tests pilotes réussis à Douala et Yaoundé, la CRTV avait démontré la faisabilité technique. Le ministre Issa Tchiroma promettait alors des décodeurs subventionnés pour « le plus grand nombre ».

Mais derrière ces annonces, la cupidité des dirigeants a pris le dessus. Les fonds alloués – notamment les 110 milliards de francs CFA – ont disparu dans des circuits opaques, opposant le ministère de la Communication et les services du Premier ministre, dirigés alors par Louis Paul Motaze. Aucune trace de ces milliards ni de leur utilisation réelle n’a jamais été rendue publique.

Corruption et détournements : Le contribuable lésé

Alors que les citoyens devaient bénéficier de la TNT gratuite, ils doivent aujourd’hui payer un abonnement à des distributeurs étrangers comme StarTimes pour accéder à la CRTV. Pis, en mars 2025, l’opérateur chinois a réclamé au gouvernement 14,2 milliards de francs CFA, correspondant à des investissements techniques non remboursés depuis 2016.

Les récentes sélections de Studiotech (Belgique) et Avilyos (local) pour un nouveau contrat de 90 milliards de francs CFA suscitent aussi la méfiance. Ces choix relancent les craintes de mal-gouvernance et de détournements, alors que le Cameroun n’a toujours pas achevé sa migration numérique après 10 ans.

Une modernisation en berne, un modèle économique défaillant

Le basculement numérique devait revitaliser l’audiovisuel et la téléphonie. Pourtant, les zones reculées restent exclues, et la Pay-TV domine un marché captif. La promesse de services à haute valeur ajoutée (4G, accès universel) est un mirage, tandis que les décodeurs distribués en 2015 – dont 300 réservés aux élites – symbolisent l’inégalité d’accès.

Opacité et défiance persistantes

Dix ans après son lancement, le projet TNT camerounais incarne l’échec d’une gestion publique marquée par la corruption et l’impunité. Alors que de nouveaux fonds sont débloqués, les citoyens, doublement pénalisés par des abonnements coûteux et des infrastructures défaillantes, attendent toujours des comptes.