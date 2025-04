"Nous sommes donc rendus, dans des trafics dangereux pour la sécurité du pays. Certains citoyens découragés et dépités, se rendent dans d’autres régions, moyennant frais et pourboires conséquents, pour des immatriculations( des vehicules) qui sont plus que frauduleuses ou volontiers criminelles." Le Médiateur Universel, Président de la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination (COMICODI), Président du Mouvement Populaire pour le Dialogue et la Réconciliation (MPDR), vient d'interpeller Monsieur Jean Ernest Ngalle Bibehe,Ministre des transports.

L'intégralité de sa lettre en dessous

Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur de vous renouveler mes compliments fraternels, et de saisir cette occasion, pour porter à votre sereine intelligence, les graves inquiétudes qui résultent de la relative mais visible anarchie, qui s’est installée dans le processus d’immatriculation des véhicules.

Ce qui préoccupe, c’est que la prolifération des véhicules sans immatriculation ou avec des immatriculations fantaisistes, est une voie royale pour l’implantation et les opérations des bandes terroristes. Cette situation est incontestablement due à fois à l’inertie, la désorganisation, l’incompétence et la corruption qui gangrènent aujourd’hui les services de votre département ministériel. De nombreux citoyens qui ont déposé des dossiers complets depuis deux voire trois ans, n’ont pas toujours obtenu leur carte grise. Personne ne comprend plus rien, et vos collaborateurs manquent de justifications et d’excuses appropriées.

Nous sommes donc rendus, dans des trafics dangereux pour la sécurité du pays. Certains citoyens découragés et dépités, se rendent dans d’autres régions, moyennant frais et pourboires conséquents, pour des immatriculations qui sont plus que frauduleuses ou volontiers criminelles.

Dans ce contexte, il y a lieu de s’interroger fortement sur les causes. Il y a une dizaine d’années en arrière, on ne voyait presque plus de plaques fantaisistes dans la circulation, nous avions alors atteint presque quatre-vingt pour cent de régularisation du parc automobile, affichant fière allure d’homogénéité et de civilité. Qu’est ce qui ne va pas ? Pourquoi ce recul ? C’est grave monsieur le Ministre, trop grave, et cela détruit l’image du pays pour le premier visiteur étranger qui arrive chez nous. Cet étranger n’a pas besoin de se référer aux comportements pourris de nos concitoyens au volant pour comprendre, la seule vue des immatriculations désordonnées et des sans immatriculation suffit.

Je ne manque pas de vous signaler combien cet état de chose génère des frustrations tenaces des compatriotes, et alimente des esprits de contestation, avec à la clé des discours qui attaquent les institutions et criminalisent notre gouvernance.

En tout état de cause, je veux vous faire confiance, après ce cri citoyen, pour une solution rapide. Prenez sans tarder les meilleures dispositions pour mettre fin à cette torture pour les gens honnêtes, et à cette porte ouverte aux terroristes.

Hautes et citoyennes considérations./.