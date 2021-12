CAMEROUN :: De catastrophes en catastrophes :: CAMEROON

Je vois circuler depuis hier cette lettre du Mincommerce qui interdit l'exportation des céréales. C'est une catastrophe économique. On dira que c'est pour protéger les consommateurs à l'approche des fêtes de fin d'année. Mon Dieu! Pourquoi doit-on toujours être surpris?

Au lieu de travailler à ce qu'on produise plus localement, ils se sont résolus tout le long de l'année, et ce depuis une décennie, à fermer les frontières, à fermer des marchés, c'est-à-dire, à sevrer le pays des devises en même temps qu'ils favorisent les importations. On n'a même vu ce Ministre en train de vendre l'huile de palme au marché de Mvogbi ou le riz devant son ministère.

Je ne sais pas ce que ces gens veulent faire de ce pays. On leur dit que la solution est de produire massivement au pays. Il ne comprennent pas. Ils disent qu'ils maîtrisent.

Ils n'encouragent les producteurs locaux. Ils favorisent plutôt les importations massives. Quand ça cuit, ils bloquent le peu de marché que les producteurs locaux avaient. Ils ne font pas la promotion des produits locaux. Dans le projet de budget 2022, ce Ministre vient de demander seulement 391 millions de FCFA pour la promotion du Made in Cameroon, soit moins de 0,1% du budget national. Une somme dérisoire et insolite pour des gens qui disent avoir une vision et une ambition pour le pays.

En gros, ils veulent qu'on importe tout et travaillent à ce qu'on exporte peu. Je suis curieux de voir à quoi aboutit ce genre d'opération économique. La question demeure : que manque-t-il au Cameroun pour être une puissance agricole c'est-à-dire que le pays puisse livrer d'autres pays? Nous voyons dans les économies normales que les pays se battent pour réduire leurs importations et favoriser leurs exportations. Chez nous, les gens marchent sur la tête.

Que Dieu nous sauve!