Nourane Foster dénonce le coût d'accès à la CRTV et appelle à la souveraineté audiovisuelle

Dans une déclaration percutante, l’honorable Nourane Foster a tiré la sonnette d’alarme sur le coût élevé que les Camerounais doivent supporter chaque mois pour accéder à la CRTV, la chaîne nationale de télévision. Selon elle, les citoyens payent collectivement au minimum 30 milliards de FCFA par mois aux multinationales françaises (Canal+) et chinoises (Startimes), simplement pour suivre les programmes locaux et quelques chaînes privées.

Ce paradoxe soulève de nombreuses interrogations. La redevance audiovisuelle, pourtant prélevée automatiquement sur les salaires, devait garantir un accès gratuit aux informations officielles, via les antennes classiques. Or, sur le terrain, la réalité est bien différente. À Banga Pongo, un quartier défavorisé de Douala, Nourane Foster dit avoir été témoin de conditions de vie précaires, aggravées par l’obligation de payer en moyenne 5 000 FCFA chaque mois pour regarder une télévision nationale censée être accessible à tous.

Le problème ne s’arrête pas là. En plus de cette dépense, les Camerounais connectés à Internet via les opérateurs MTN et Orange — contrôlés respectivement par des entreprises sud-africaines et françaises — déboursent environ 180 milliards de FCFA mensuellement pour recevoir des contenus souvent non vérifiés ou sensationnalistes.

L’élue propose une alternative ambitieuse : le lancement d’un mini-satellite camerounais, qui permettrait de diffuser gratuitement les contenus nationaux. Ce projet viserait à restaurer une souveraineté audiovisuelle menacée, tout en réduisant la dépendance à l’égard des puissances étrangères dans un secteur aussi stratégique que l'information.

Elle souligne que l’accès à l’information est un droit fondamental, et qu’un gouvernement responsable se doit de le garantir à tous, sans condition de revenus. Selon elle, les Camerounais les plus modestes ne devraient pas être contraints de choisir entre se nourrir et s’informer.

Enfin, Nourane Foster dénonce une stratégie de division entretenue, selon elle, par des puissances impérialistes. Elle appelle la jeunesse camerounaise à prendre conscience des enjeux et à soutenir ceux qui œuvrent pour l’éveil des consciences, souvent au prix de leur tranquillité personnelle.