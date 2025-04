CAMEROUN :: Campagne électorale de Paul Biya : Le ministre Nganou Djoumessi booste les infrastructures à l’Est :: CAMEROON

Qui pouvait mieux que le Ministre des Travaux publics, apporter des réponses aux engagements et aux promesses faites sur le plan infrastructurel par le Président Biya à la région de l’Est ? Une Mission que l’on croyait impossible.

Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, a saisi l’occasion d’une visite de travail de trois jours dans les régions du Centre et de l’Est, pour apprécier les grandes réalisations du président en termes d’équipements de la République. Il s’agissait d’évaluer, de corriger, de prescrire, et de passer en revue l’ensemble de chantiers en cours d’exécution. Comme jamais ministre des Travaux publics ne le fit, il a tenu à effectuer désormais des visites guidées pour une meilleure coordination et un contrôle suivi de l’ensemble des cahiers de charges des travaux d’équipement promis par le chef de l’Etat, réalisés ou en cours de réalisation dans la Région de l’Est.

Malgré l’étendue de la Région du soleil levant, le ministre des Travaux publics a tenu à repousser les obscurités soupçonnées ou avérées dans les marchés publics des projets routiers et qui ont barré la route entre le Président de la République et plusieurs de ses concitoyens dans des zones du pays. Il s’agissait de ne pas faire mentir Paul Biya, de démasquer toutes velléités de sabotages des Grandes Réalisations de Paul Biya dans la Région de l’Est, et de rassurer les populations que le meilleur est prévu pendant les sept prochaines années.

Une action opportune, en ce moment où le Président de la République souhaite se faire récompenser comme « Le Grand Bâtisseur ».

En ce moment où Paul Biya envisage un avenir avec une majorité de camerounais. Il n’y avait pas mieux que le Ministre des Travaux Publics pour porter le message et lancer la campagne électorale. Il fallait commencer par la Région reconnue comme la moins équipée antan et qui sera parmi les mieux loties en termes d’infrastructures routières si elle reste fidèle à celui qui lui a donné plus de routes et de ponts et lui en promet davantage.

Les grands travaux de Nganou Djoumessi

Ce serait une cécité de ne pas reconnaître que le « Bulldozer » Nganou Djoumessi occupe un grand ministère, un ministère grand par la taille, par le budget et par ses missions. C’est d’abord un Ministère technique qui exige d’avoir à sa tête un homme de vision futuriste et des collaborateurs au bagage administratif et scientifique certain. La mission ‘équipement du pays lui confère un rôle primordial dans la vie de la Nation. C’est aussi un département ministériel hautement politique.

Les citoyens jugent de prime abord la longueur et la densité des routes et ponts de leurs zones pour donner de la voix et donner leurs voix au profit de Paul Biya. Jusqu’à ce mandat finissant, la Région de l’Est est restée sur la voie de la raison et le candidat Paul Biya lui sera reconnaissant. La mission du Ministère des Travaux publics est aussi un rôle de moteur de l’économie nationale et de vecteur du développement. L’autre disait que « là où la route passe, le développement suit ». Et cela est vérifiable dans la Région de l’Est où des entreprises de divers domaines se sont installées sur les grands axes routiers, jusqu’aux frontières avec les pays voisins.

Surtout, le Ministère Travaux publics n’est pas un Ministère de salubrité publique n’est pas non plus responsable des nids de poules qui sont sur les voiries urbaines et des montagnes d’ordures dans la ville de Yaoundé. Ceux qui ont responsabilité de ces travaux pudiques sont publiquement connus bien qu’ils entretiennent volontairement la confusion dans les esprits du peuple qui ignore qui fait et doit faire quoi ? Le Ministère des travaux publics est enfin un Ministère stratégique, il permet en effet au MINTP de répondre à des interventions ponctuelles en cas de catastrophes ou de sollicitations brusques du chef de l’état par les populations d’une localité.

Le soleil se lève à l’Est

De Yaoundé à Yokadouma le Ministre et sa suite ont passé en revue tour à tour les sections Yaoundé-Ahala dans la périphérie de Yaoundé, Ayos-Bonis, Bonis-Bertoua-Mandjou-Ndokayo-Garoua Boulai. De Bertoua-Batouri- Ndem Kette Timangolo-Mama lieu de Construction sur fonds propres, d’un pont métallique suspendu amovible et moderne. Une technologie américaine, un taux d’avancement et de réalisation satisfaisant ce, malgré les sorties de piste répétées, méchantes, hasardeuses, haineuse d’un journaliste aujourd’hui en exil allégant un détournement de ponts américains en cours d’installation.

Un autre pont sur la rivière Bangue à Yokadouma à fait l’objet d’une visite. Le ministre ne va pas cacher son courroux tant vis avis de la société en charge pour la construction du pont que de autorités locales à qui il a fortement instruit de s’approprier ce projet cher au président Biya ; qui met un point d’honneur sur la modernisation des technologies infrastructurelles pour sortir la région de l’Est du sous-développement avéré. Ce fut un périple jamais égalé par un ministre des travaux Public toutes époques confondues, un trajet de près de 2.000Km aller et retour ponctué de séances de travail en Trois jours.

On se serait cru dans un film intitulé « Mission Impossible ». N’eurent-été l’audace, le courage, la témérité, l’endurance des hommes ; la robustesse des véhicules, et, surtout la détermination de celui qu’on appelle désormais affectueusement le bulldozer de Paul Biya d’aller toucher du doigt, les réalités sur un terrain.

Glissement sur le terrain politique

Le Ministre Emmanuel Nganou Djoumessi, pendant les échanges avec les populations sur le pont de Mama I et II dans la commune de Kette, en a profité pour signifier aux populations le souci permanent et constant du président Biya de matérialiser l’interconnexion des communes, d’assurer sans interruption le transport des hommes et des biens. « Je suis venu m’assurer que les travaux de substitution du vieux pont en bille de bois, par un autre plus moderne, de haute technologie américaine avancent bien, dans la paix et une coopération harmonieuse entre les agents de l’état, le personnel de l’entreprise adjudicataire, la commune et les populations. Le Ministre s’est dit satisfait de la cadence d’avancement de travaux, du taux de réalisation de l’ordre de 92% et du respect du délai de livraison. « Je rendrai compte à qui de droit » a dit le ministre.

A la surprise de tous, le traducteur et Président de la sous-Section de Mama dira au Ministre Nganou Djoumessi de porter au Président Paul Biya ce message fort significatif. « Nous sommes contents de vous recevoir, dites Merci à son Excellence Paul Biya. Pour les échéances électorales, à venir, aucune voix ne lui manquera ici chez nous pour sa réélection ». « Qui dit merci en redemande, dites une fois de plus merci à SE. Paul Biya pour le pont tant souhaité. Nous espérons vous recevoir la prochaine fois sur le goudron ».En guise de réponse le Ministre a déclaré : « on saute une haie l’une après l’autre ».

Il est question pour le membre du gouvernement, d’apprécier les travaux en cours sur la Nationale 10, Yaoundé-Ayos-Bonis et ceux entamés sur la Nationale 1, section Bertoua-Mandjou-Ndokayo-Garoua-Boulaï. Cette visite sur le terrain lui a permis également d’examiner les plannings d’achèvement des travaux de construction des ponts en structures métalliques Acrow sur les rivières Mama et Bangue.

Bref, Emmanuel Nganou Djoumessi , le bulldozer de Paul Biya est déjà sur le terrain, en plein chantier pour construire la route de la réélection de Paul Biya.