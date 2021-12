SmileCarPro la solution covoiturage pendant la CanTotalEnergies 2021 au Cameroun. :: CAMEROON

La phase finale de la Coupe Africaine des Nations de Football a lieu de janvier àfévrier 2022. Au total 24 Pays Africains se retrouvent à cette grande messe du Sport. Déjà, Pour sa réussite totale, SmileCarPro, une plateforme web et mobile apportée comme solution à la mobilité des populations : le covoiturage.

Nul doute qu’avec l’évènement sportif de la CanTotalEnergies 2021 qu’abritera le Cameroun courant mois de janvier et février 2022 dans les villes de Yaoundé, Douala, Bafoussam, Garoua et Limbe connaitront un essor démographique. Ce qui rendra complexes les déplacements urbains et interurbains des populations.

En zone urbaine, il faudra s’attendre à une croissance exponentielle de la demande en moyens de locomotion et d’interminables embouteillages. La Dégradation rapide de la couche d’ozone et de nombreux maux dues à l’excès du taux de gaz automobiles dans l’air. Ceci causé en l’Absence de moyens d’informations en temps réel sur le trafic routier. Pour pallier ces manquements, SmileCarPro qui est une plateforme web et mobile développée par des jeunes Camerounais et destinée aux Camerounais en particulier et aux Africains en général vient apporter une solution facile, accessible et adaptée à toutes les bourses : le Co Voiturage.

Cette initiative de deux jeunes entrepreneurs Camerounais promoteurs de la Startup spécialisée dans le developpement d’application Web et Mobile « Thrust Techno Corporation SARL » en abrégée « 2TCorp SARL » :

- Berenger NOUMBO : CEO,

- Gatien MOUAFO : CTO.

A pour objectif l’usage en commun d’un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, dans le cadre d’un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Le Co voiturage est donc un mode de déplacement qui consiste à partager son véhicule avec une ou plusieurs personnes que l’on a préalablement contactées. La mise en relation de ces personnes pourra s’effectuer notamment via une plateforme internet de covoiturage (SmileCarPro) qui mettra en relationceux qui possèdent des compatibilités dans leurs trajets.

À la différence du taxi où le passager choisit la destination, en covoiturage, c'est le conducteur qui offre de partager son véhicule, éventuellement gratuitement ou fixe le coût du trajet. Un conducteur propose aux passagers de les transporter dans sa voiture pour un trajet (ou une portion de trajet) qu'il doit lui-même effectuer, et donc à la date et à l'heure qu'il a décidée.

Ici, tout se passe au mieux des intérêts de tous. Le partage des frais est laissé à l'appréciation du conducteur. Dans le cas des longs déplacements,La formule la plus classique consiste à diviser le coût du carburant et des péages éventuels par le nombre de personnes. Les frais généraux tels que ceux d'entretien ou d'assurance peuvent être inclus dans le calcul du coût du trajet.

Le Covoiturage n’est mis en pratique qu’à travers la plateforme SmileCarpro dans ses déclinaisons de Smilecarpro web, et SmileCarpro Mobile. Elle est disponible sur Playstore et AppStore.

Cet avantage numérique permet :

- Aux Propriétaires de véhicule (Conducteurs) de Rentabiliser les déplacements pour alléger leurs dépenses de carburant,

- Aux Entreprises de diverses activités Possibilité de souscrire au service de Co-voiturage pour le personnel habitant sur le même trajet,

- Aux Citoyen (Passagers) de faciliterleurs déplacements, et le gain en temps,

- Aux Opérateurs économiques en facilitant leurs déplacements d’affaires.

On le voit bien, SmileCarPro se positionne comme le partenaire privilégié de toutes les délégations des pays qui seront présentes pour la compétition de la finale CanTotalEnergies 2021 au Cameroun.

