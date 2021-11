Un challenge pour encourager l’« Orijinalité » des Camerounais :: CAMEROON

La marque Orijin, pionniere des boissons alcoolisées à base de plantes au Cameroun et marque N’1 dans la catégorie des alcools mix au Cameroun a choisi d’encourager la créativité, le talent et l’Orijinalité des jeunes adultes camerounais.

A travers « l’Orijin Challenge », La marque va primer ceux des camerounais qui s’inspirent de leurs traditions, et autres richesses locales. Pour l’équipe, ce concours se veut être un encouragement des initiatives modernes locales inspirées de nos traditions.

Pour présenter ce concept très original, les responsables de Diageo Cameroun ont réuni les hommes et femmes de médias du Cameroun à The Forest Creative Loft le jeudi 25 novembre histoire de leur expliquer les contours de concours ainsi que ses particularités.

Il en ressort donc que l’Orijinal challenge est ouvert à tous les secteurs d’activité : mode, arts visuels, cinéma, économie, environnement,… Après inscription, le jury choisira 10 meilleures initiatives à présenter au public que la page Facebook Orijin Cameroun.

Le public durant 04 semaines votera le projet qui semble orijinal, le plus cohérent, vendable, attrayant, facilement applicable. À la clé, l’occasion de remporter jusqu’à 5 000 000F CFA.

L’équipe d’organisation récompensera trois candidats à hauteur de 5.000.000fcfa pour le premier prix , 3.000.000fcfa pour le deuxième et 2.000.000fcfa pour le troisième.

Franziska Riedel Deffo Deffo , responsable marketing bières de Guinness Cameroon dira à ce propos :« Orijin est vraiment une marque originale et nous sommes très heureux de soutenir toutes les initiatives orijinales mises en place par les camerounais. Cette campagne nous permettra de donner de la visibilité à nos initiatives locales et nous aidera à célébrer le Made in Cameroun principalement les produits puisant leurs orijin et genèses des traditions camerounaises ».

La conférence de presse de lancement de l’Orijinal challenge était aussi l’occasion pour les responsables de Guinness Cameroun de présenter l’humoriste Ulrich Takam et la chanteuse Sandrine Nnanga ,les nouveaux Ambassadeurs de la marque Orijin.

Les deux artiste qui se démarquent tant par leur talent que par leur originalité vont être les visages de la marque orijin tout au long de cette campagne.

Orijin depuis son lancement redéfinit au quotidien la consommation de la bière au Cameroun grâce à son liquide unique inspiré de nos traditions africaines et du savoir faire de Guinness Cameroun. Authentique, audacieuse et Orijinale, Orijin est une marque qui partage la vision de promouvoir un mélange de modernité et de traditions.