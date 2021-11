CAMEROUN :: Mfou : Cinq braqueurs rattrapés par les gendarmes :: CAMEROON

Ils ont été présentés devant le commissaire du gouvernement près du tribunal militaire de Yaoundé. Ces spécialistes des braquages avaient en leur possession un pistolet automatique et 44 munitions de calibre 9 mm.

Fin de cavale pour cinq braqueurs, spécialistes de braquages à mains armées dans les domiciles de la ville de Mfou, rattrapés par les éléments de la Compagnie de gendarmerie de cette localité. Ces hors-la-loi qui sont passés aux aveux complets au terme d'une enquête préliminaire, ont été présentés devant le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Yaoundé la semaine dernière.

Le gang qui semait la terreur et donnait des insomnies aux populations de la localité, a finalement été neutralisé. Leur interpellation a permis de récupérer un pistolet automatique, 44 munitions de calibre 9 mm et des machettes que ces derniers utilisaient pour leur sale besogne. Les interpellations ont été faites en deux vagues, la première quelques heures après leur forfait, était constituée de quatre membres du gang. La fouille corporelle a permis de récupérer un bout de papier, où étaient mentionnés les codes des comptes Orange money des victimes de leur dernier coup, qu'ils obligent de communiquer sous la menace. La seconde interpellation, a permis de mettre la main sur celle du 5e suspect le 4 novembre 2021, au lieu-dit « stade avocat », dans la ville de Mfou.

Il faut remonter à la fin du mois dernier dans la nuit du 29 au 30 octobre, à la suite d'un appel en détresse pour un cas de braquage perpétré dans un domicile au quartier Manassa à Mfou. Ces derniers, qui se sont introduits par effraction dans cette concession, repartent avec une somme de 195.000 Fcfa, trois téléphones portables, un écran plasma de 52 pouces, un lecteur Dvd, un régulateur de tension, une valise contenant des vêtements. Ces voyous qui avaient réussi à prendre la poudre d'escampette à l´arrivée des gendarmes, et qui seront finalement rattrapés, sont également responsables du braquage perpétré dans un autre domicile la nuit du 20 au 21 au lieu-dit Mokola.

La gendarmerie nationale a saisi cette occasion pour inviter les populations à plus de vigilance, de collaboration et à dénoncer tout suspect. Ces derniers ont été écroués à la prison centrale de Kondengui où ils attendent d´être fixé sur leur sort. Les mis en cause vont désormais faire face à leurs responsabilités et répondre de leurs actes devant la justice.