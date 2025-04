Présidentielle 2025 : Les vérités crues des Evêques de l'Eglise catholiques du Cameroun :: CAMEROON

Dans une lettre rendue publique et datée du 28 mars 2025, les Evêques de l'Eglise catholique du Cameroun appellent les Camerounais à se préparer à un « changement historique ». Les évêques ont également défini les critères qu’ils estiment essentiels pour le prochain président du pays.

Pour la conférence épiscopale nationale, quiconque voudrait diriger le Cameroun dans les sept prochaines années, doit remplir dix critères dont l’intégrité, l’humilité, la modestie, le leadership moral, la gestion efficace de l’économie, consolidation de l’unité nationale, lutte contre la corruption, capacité à gérer les crises, capacités à écouter et à dialoguer et respecter l’Etat de droit et des libertés.

Ces Evêques rappellent également à Eric Essousse, Directeur Général d’Elecam, qu’il devait rendre public le fichier électoral depuis le 30 décembre 2024 et que jusqu’à présent (mars 2025), il ne l’a pas fait. Les évêques l’invitent donc à travailler dans le sens du respect des lois de la République.

Ces critères arrivent à un moment où le climat pré-électoral est tendu, avec une très probable 8e candidature de Paul Biya, à la tête du pays depuis plus de 43 ans.

Certains évêques au rang desquels Mgr Samuel Kleda, ont déjà incité Paul Biya à envisager de quitter le pouvoir, arguant que sa candidature ne semble pas réaliste.

Mgr Yaouda Hourgo avait également appelé à mettre fin à la souffrance des camerounais à travers le long règne de Paul Biya, tandis que Mgr Emmanuel Abbo critique le silence apparent des dirigeants face aux désespoirs croissants de la population.

Ainsi, à travers cette lettre pastorale, la Conférence Épiscopale Nationale du Cameroun ne se contente pas de dresser une liste de qualifications, mais elle appelle également à une prise de conscience collective pour un avenir meilleur, où les valeurs humaines et éthiques prévaudront sur les intérêts personnels et politiques