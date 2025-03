Match Cameroun - Kenya truqué ? La Fédération kényane ouvre une enquête :: CAMEROON

La Fédération kényane de football (FKF) a annoncé l’ouverture d’une enquête sur des soupçons de match truqué lors de la rencontre entre le Cameroun et le Kenya, qui s’est déroulée en octobre 2024 dans le cadre des qualifications pour la CAN 2025 au Maroc. Cette décision fait suite à la diffusion d’une vidéo mettant en cause le gardien kényan Patrick Matasi.

Une vidéo qui sème le doute

Depuis quelques jours, une vidéo circule sur les réseaux sociaux, remettant en question la performance du gardien Patrick Matasi lors de ce match crucial. Selon certains observateurs, certaines de ses interventions paraissent suspectes et pourraient indiquer une influence extérieure sur l’issue de la rencontre.

Face à ces allégations, la FKF a décidé de prendre l’affaire au sérieux et d’ouvrir une enquête approfondie afin de faire toute la lumière sur ces soupçons.

Un match sous haute tension

La rencontre entre le Cameroun et le Kenya, disputée en octobre 2024, était d’une importance capitale pour la qualification à la CAN 2025. Chaque point comptait pour ces deux nations en quête d’une place dans le prestigieux tournoi africain.

Si la fédération kényane confirme d’éventuelles irrégularités, cela pourrait avoir un impact majeur sur la crédibilité du football africain et la régularité des compétitions organisées par la CAF.

Les conséquences possibles de cette enquête

Si les soupçons de match truqué sont avérés, plusieurs sanctions pourraient être envisagées :

- Sanctions disciplinaires à l’encontre des joueurs ou officiels impliqués.

- Annulation du résultat du match si une fraude est prouvée.

- Exclusion de certaines compétitions pour les personnes ou équipes reconnues coupables.

Pour l’instant, la FKF assure que l’enquête est menée de manière indépendante et que des experts seront sollicités pour analyser les faits.

Un problème récurrent dans le football africain ?

Le match-fixing reste un problème majeur dans le football mondial, et l’Afrique n’échappe pas à ce phénomène. Plusieurs cas de corruption et de trucage ont déjà été signalés dans le passé, mettant en péril l’intégrité des compétitions.

Les autorités du football africain et la CAF doivent redoubler d’efforts pour renforcer les mécanismes de surveillance et de prévention afin d’éviter ce type de scandale à l’avenir.

L’ouverture de cette enquête par la Fédération kényane est une étape importante pour garantir la transparence du football africain. Reste à savoir si des preuves concrètes viendront confirmer les soupçons de match truqué ou si cette affaire restera un simple doute sans suite.