CAMEROUN :: Déclaration du MPDR sur l’expulsion massive de nos compatriotes de Guinée équatoriale :: CAMEROON

Le Gouvernement de la République de Guinée équatoriale, vient de procéder à une énième expulsion massive de nos compatriotes installés sur son territoire, à divers titres et de différents statuts.

Le MPDR constate que les victimes de ces actes devenus récurrents, sont généralement reconduits à la frontière, dans des conditions frisant le traitement infligé à des bêtes sauvages et des brigands, et par ailleurs avec la spoliation de tous leurs biens meubles et immeubles.

Le MPDR tout en respectant le droit souverain et inaliénable des Etats à administrer leur territoire, droit du reste consacré par le droit international au nom de la plénitude de compétence, rappelle néanmoins que toutes les personnes, de tous statuts, établis en territoire étranger à un titre ou à un autre, jouissent du standard minium de civilisation. Cette garantie implique leur protection complète, la protection de leur intégrité physique, de leur famille et de leur patrimoine.

Le MPDR regrette infiniment que ce comportement vienne d’un pays avec lequel le Cameroun entretien des rapports prudents et multiformes, valorisés par leur appartenance commune aux multiples institutions politiques, économiques et financières qui forment l’ossature de la coopération intégrée de la sous-Région d’Afrique centrale.

Le MPDR dénonce ces atteintes aux droits et aux libertés des étrangers, et appelle les autorités de la République de Guinée non seulement à y mettre fin immédiatement, mais également à diligenter toute mesure et procédure appropriées, aux fins d’un respect scrupuleux de l’ensemble des instruments internationaux y afférents.

Le MPDR tout en louant la sagesse et la pondération de circonstance du Gouvernement camerounais, formule l’’espoir que tout soit mis en œuvre, pour veiller à une juste indemnisation des nationaux spoliés qui se trouvaient légalement et sans reproches, sur le territoire de la Guinée équatoriale.

Le MPDR exprime sa solidarité avec les compatriotes victimes de ces actes inamicaux, et leur recommande un maximum de précautions, de prudence, d’intelligence et de vigilance dans la mise en œuvre de leur éventuel projet d’expatriation.

Le MPDR fait confiance au Gouvernement camerounais, pour demeurer dans sa ligne d’une diplomatie de coexistence pacifique et de bonne entente, et se rassure qu’il privilégie les voies de la médiation voire des bons offices, pour stabiliser durablement les rapports entre les deux pays, dans le respect de leurs intérêts mutuels

Le MPDR recommande enfin, aux acteurs politiques nationaux, aux leaders d’opinion ainsi qu’aux médias, de s’abstenir de toute déclaration ou jugement, de nature à envenimer les relations déjà passablement délicates entre les deux pays. Les contentieux diplomatiques ne se gèrent pas avec des émotions, et encore moins sur la place publique ou sur les plateaux de télévision./.

SHANDA TONME

Président, Médiateur Universel