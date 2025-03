Elimbi Lobe du Cameroun signalé à Interpool par la diaspora camerounaise combattante de Belgique :: CAMEROON

Il fallait s'y attendre, Elimbi Lobe devra désormais faire valoir ses droits d'entrée sur le territoire Shengen à son interdiction de séjour en Europe.

Une plainte a été initiée par le CODE, le Mouvement de Février 2008, le Cebaph, la Fondation Moumié, Action Solidaire Internationale,Asma,le CNI, CCL-Libération contre ce compatriote, chantre du tribalisme au Cameroun. Le leader de Kawtal,une association/ parti politique anti-bamileké, devra répondre devant la justice internationale de son appel à la haine envers ses compatriotes.

Le juge De Cuypert qui s'est prononcé pour la première fois vendredi dernier devant la presse , a bel et bien affirmé que le Sieur Elimbi Lobe se trouve désormais sous le coup d'une "arrestation au cas où il poserait les pieds sur le territoire d'une pays européen membre du Schengen"

L'on se rappelle que le Conseil national de la Communication (CNC) a infligé le 20 mars dernier, une suspension d’un mois au présentateur vedette de l’émission “Libre Expression“, Parfait Ayissi.

Cette sanction prononcée par le Conseil national de la Communication fait suite en effet propos injurieux tenus par Abel Elimbi Lobe à l’encontre de l’ancien indépendantiste Ernest Ouandié lors des éditions des 23 février et 9 mars 2025 et ses propos de nature « conflictogène », portant atteinte aux figures historiques du Cameroun et encourageant des « positions séditieuses » contre les institutions républicaines.

A Bruxelles, Elimbi Lobé est attendu de pied ferme par la justice Belge, des Camerounais constitués en partie civile ayant fait prévaloir leurs droits du sol pour évoquer ces manquements. Il devra désormais valoir ses droits d'entrée sur le territoire Shengen à son interdiction de séjour en Europe.

En attendant, le verdict sera connu le 31 mars prochain