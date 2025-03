CAMEROUN :: Nouveaux remorqueurs du Port Autonome de Douala : une montée en compétence stratégique :: CAMEROON

Le Port Autonome de Douala continue d’investir dans la modernisation de ses infrastructures et le renforcement des compétences de son personnel. Dans cette dynamique, trois mécaniciens et deux officiers-pont viennent d’achever une formation spécialisée aux Émirats Arabes Unis, un pas décisif pour optimiser les opérations portuaires et garantir une meilleure efficacité logistique.

Une formation de haut niveau pour une flotte modernisée

L’acquisition de nouveaux remorqueurs nécessite des compétences spécifiques pour assurer leur maintenance et leur exploitation optimale. C’est dans ce cadre que ces cinq professionnels ont suivi un programme de formation intensif axé sur la maîtrise des nouvelles technologies maritimes, la gestion de la propulsion et la sécurité des manœuvres portuaires.

Cette initiative s’inscrit dans une volonté de professionnalisation accrue du personnel portuaire, un élément clé pour améliorer la gestion du trafic maritime et renforcer la compétitivité du Port Autonome de Douala sur l’échiquier régional.

Un impact positif sur l’activité portuaire

Grâce à cette formation, les nouveaux spécialistes apporteront une expertise précieuse dans :

- L’optimisation des opérations de remorquage

- La réduction des temps d’escale des navires

- L’amélioration des conditions de sécurité portuaire

- L’entretien préventif des équipements pour assurer leur durabilité

Le Port Autonome de Douala se positionne ainsi comme un hub logistique performant, attirant davantage d’armateurs et consolidant son rôle stratégique dans le commerce maritime en Afrique centrale.