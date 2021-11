TRACE MBOA,LA CHAINE MUSIQUE 100% CAMEROUNAISE BIENTÔT DISPONIBLE SUR VOS ECRANS :: CAMEROON

Après TRACE AFRICA, KITOKO, MUZIKA, NAIJA, AFRIKORA… TRACE COMPAGNY annonce le lancement d’une nouvelle chaine dédiée exclusivement à la musique et la culture camerounaise. La présentation du projet s’est faite mardi 09 novembre 2021 au complexe hôtelier AKWA Palace à Douala.

Les amoureux de musique locale, et grand abonnés des chaines Trace pourront désormais trouver une nouvelle chaine sur leur bouquet canal. Appelée TRACE MBOA, cette chaine annoncée pour le premier trimestre 2022 vient s’ajouter aux 17 chaines présente sur le continent africain et aux 26 présentes dans le monde. Celle-ci vient de ce fait répondre à une large demande de diffusion de musiques du terroir car « va permettre à beaucoup d’artistes qui ne pouvaient pas diffuser sur les autres chaines (Trace urban, africa…), d’être présent sur une chaine trace qui va être non seulement disponible au Cameroun, également sur tout le réseau Afrique francophone et également mondialement à travers des plateformes digitales…c’est un projet qui était en attente depuis longtemps, c’est une reconnaissance pour la qualité, la diversité et aussi la quantité des artistes présents ici » affirme Olivier LAOUCHEZ, co-fondateur et PDG du groupe Trace.

Avec le lancement de cette nouvelle chaine Trace compte de ce fait renforcer sa présence au Cameroun, et prévoit de nombreuses collaborations pour la bonne marche de ce nouveau bébé. Pour Edgard YONKEU, l’initiative est plus qu’appréciée. Le producteur au multiples autres casquettes indique « qu’on pourra avoir la force de créer des stars locales… si maintenant les artistes camerounais avec l’aide de trace fonctionnent ici, on n’aura plus besoin d’aller chercher des stars d’ailleurs, car tout est question de business. Ce que Trace va permettre de faire c’est de sublimer, de créer de nouvelles stars camerounaises ».

Que vont devenir les chaines musicales locales ?

La question à fait polémique lors de cette présentation de TRACE MBOA, le nouveau bijou de la plateforme mondiale dédiée aux cultures afro urbaines. La notoriété de trace étant déjà grande, certains ne craignent qu’elle ne vienne éteindre les chaines locales qui ont déjà du mal à avoir des exclusivités des artistes. Pour le rappeur STANLEY ENOW, cette nouvelle chaine « vient poser une grande compétitivité, compte tenu des chaines déjà présentes qui font un grand travail et grâce auxquelles eux artistes existent. » Un aspect qui ne serait en aucun cas déplaisant pour lui. Il a d’ailleurs ajouté, « c’est le moment pour les jeunes artistes d’ici de se donner à fond d’être à 100% question de créer une véritable force… »

TRACE ACADEMIA une application gratuite pour l’apprentissage des jeunes

Ce meet and greet organisé du côté du complexe hôtelier AKWA Palace, était également l’occasion pour la filiale de poser le décor d’un nouveau programme dédié à l’éducation des jeunes. « Trace Academia est une nouvelle plateforme que nous sommes en train de lancer avec des partenaires comme des entreprises tel que GOOGLE, des institutions comme l’UNESCO... elle va proposer gratuitement des cours liés à l’entrepreneuriat, au métier, au savoir être…l’idée c’est d’utiliser le savoir-faire qu’on a dans le monde du divertissement au profit de la formation professionnelle et on espère pouvoir impacter plus de 25 millions de jeunes dans les 5ans qui viennent » confie Olivier LAOUCHEZ.