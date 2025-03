Samuel Eto'o veut redonner sa grandeur au football camerounais après son élection à la CAF :: CAMEROON

Samuel Eto’o Fils, fraîchement élu au comité exécutif de la CAF, a réaffirmé ses ambitions pour le football camerounais lors d’une interview exclusive sur TV5 MONDE. Il met en avant un projet axé sur la professionnalisation des clubs et le respect des engagements financiers envers les joueurs.

Une réforme urgente pour les joueurs

L’ancien capitaine des Lions Indomptables insiste sur la nécessité de replacer le joueur au centre du système. "Ce qui nous réunit autour du football, ce sont les footballeurs. Mon comité exécutif et moi avons pris la décision de remettre le footballeur au centre de tout en demandant aux présidents de payer les salaires des joueurs", a-t-il déclaré.

Selon lui, les clubs camerounais ont pris l’habitude de ne pas respecter cette obligation. Pourtant, la Fédération Camerounaise de Football (Fecafoot) reçoit des fonds de la FIFA et de la CAF, soumis à des audits réguliers. "Nous sommes passés de 10, 12 millions à 48 millions pour les équipes de l’Elite One. C’est une somme importante qui doit servir au bon fonctionnement des clubs", a-t-il affirmé.

Un championnat plus compétitif

Depuis sa prise de fonction, Eto’o souligne que le championnat national est devenu plus stable et organisé. "Nous avons joué régulièrement pendant quatre ans, ce qui était rare auparavant. L’intensité des matchs s’améliore, et nous sommes proches d’avoir des équipes capables de briller en compétitions africaines."

Pour atteindre cet objectif, plusieurs leviers sont activés :

- Mise à niveau administrative des clubs

- Formation des entraîneurs

- Augmentation des ressources financières

- Soutien de la fédération aux clubs engagés dans les compétitions continentales

"Nos clubs ne peuvent pas rivaliser financièrement avec des mastodontes comme Al Ahly ou Zamalek, mais avec un meilleur accompagnement, nous pourrons être compétitifs", assure-t-il.

Une vision claire pour l’avenir

Malgré les critiques et résistances rencontrées, Samuel Eto’o reste déterminé à poursuivre son projet. "Je ne bouge pas parce que je sais que les résultats sont très proches", déclare-t-il, confiant en sa stratégie pour redynamiser le football camerounais.