Des tees shirts aux effigies De Franck Biya circulent sur la toile portant des messages plutôt propagandistes « l’espoir du peuple en 2025 » ou bien « 13 millions de Camerounais c’est Franck E. Biya ». Faisant sans doute allusion à l’élection présidentielle qui a lieu en octobre 2025 au Cameroun. S’agit-il d’un fake, un tising ou une véritable opération de pré campagne ? Toujours est-il que, au Cameroun, la question d’alternance et de renouvellement de l’actuelle classe politique se pose avec acuité.

Au menu des débats, le départ de Paul Biya, au pouvoir depuis 40 ans. Du coup, des lobbies naissent dans les couloirs pour le contrôle du pouvoir. A l’instar du Mouvement Franckiste, favorable à la candidature de Franck Biya qui « apparaît comme le jeune qui réunit toutes les compétences nécessaires. Pour avoir occupé le poste de conseiller spécial du président Paul BIYA pendant près de 25 ans, il est clair qu'il maîtrise les dossiers sensibles du Cameroun, il maîtrise la politique interne et externe du pays. Franck Biya est discret, c'est un entrepreneur. Autant de raisons parmi d'autres qui nous ont motivé à l'appeler à se présenter à la présidentielle de 2025. À propos de son mutisme, le connaissant, ça pourrait être stratégique. »

Au demeurant, quels peuvent être les enjeux de cette candidature et son incidence dans le sérail au pouvoir ? Le courrier du Cameroun pense que « Dans une première hypothèse, l’actuel président aurait plus à gagner à voir son fils prendre sa relève (s’il est encore vivant) pour assurer les arrières du clan Biya et les siens propres (exemption de poursuites, et cetera) plutôt qu’un autre, fût-il de son parti. Ce qui est un scénario ardu mais pas impossible…eu égard aux risques encourus tels que les démissions en masse du Rdpc, des fortes tensions ethnico- tribales, ceci pouvant être perçu comme une tentative de confiscation du pouvoir par les Fang-Béti voire le clan Biya. Y compris dans l’hypothèse contraire, c’est à dire, après Biya », souligne Le Courrier du Cameroun.

Bien plus, une éventuelle candidature de Franck Biya relève de la normale. Pour Basile Ngono enseignant à l’école de journalisme de Yaoundé « Le Cameroun est présidé par le Président Paul Biya qui a été élu démocratiquement par les Camerounaises et les Camerounais avec une majorité confortable le 7 octobre 2018 et qui continue sa mission de Service

Public. Il n’y a donc pas de vacance présidentielle au Cameroun. Cependant, la vitalité démocratique aidant, il y a des Camerounaises et des Camerounais qui ont le droit de penser qu’ils pourraient être la femme ou l’homme de la situation. Et c’est bien ainsi dans une démocratie où le concept de dauphin sonne mal. C’est fort de cela que je pense que chaque Camerounaise et chaque Camerounais peut prétendre à la magistrature suprême. Le moment dit, c’est chaque Camerounais nanti de ses droits civiques qui pourrait être candidat à la succession du Président de la République, si celui-ci n’était pas candidat ».

En attendant, Franck Biya est il entré en campagne pour la succession de Paul Biya ? La signalisation est au jaune.