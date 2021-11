CAMEROUN :: "BANKA IN MOVE": UN COUP D’ESSAI UN COUP DE MAITRE :: CAMEROON

Ce jour, Samedi 30 octobre 2021 a commencé sous une atmosphère lourde et pesante, une petite pluie qui s’impose très tôt le matin alors que les populations sont attendues dès 6h à la place des fêtes de Banka. Tout porte à croire que ce chalenge lancé par l’ingénieur en victoire est voué à l’échec.

Oui il l’a fait !

M. le Maire avait convoqué il y’a 2 semaine une Marche Sportive devant à terme cristalliser à l’échelle sociale le *«mouvement »* entamé vers le changement véritable à l’échelle managériale et infrastructurel à l’effet de mettre la population au cœur de la gestion de la citée en favorisant les interactions entre les classe sociales et la proximité avec l’Administration Communale.

Ce Matin du samedi 30 octobre 2021, les populations ont été nombreuses à s’étonner de leurs nombre alors qu’ils se retrouvaient à la place de fêtes de l’Arrondissement de Banka, assurément, cette pluie était une bénédiction des ancêtres ont t’ils donc convenus tous ensemble !

Le parterre était important tant sur le plan qualitatif que quantitatif. Ainsi, le mouvement qui s’est mis en branle dès 8h était constitué des cadres administratifs, enseignants, médicaux, autorités traditionnelles, élèves et populations. On pouvait observer une Ambiance bon enfant et un réel esprit de communion fraternelle entre tous tout au long du parcourt de la marche dont les différentes escales ont eu lieux tour à tour au Stade du lycée Classique, le Sommet de la montée du 800 Mètre, la Cathédrale de Banka et enfin la grande Cour de la Mairie de Banka. Ces escales étaient à chaque fois coordonnées par les professeurs d’EPS de l’arrondissement sous la Supervision du Délégué d’Arrondissement des Sports de Banka. Dès lors, exercices physiques adaptés et trié sur le volet étaient donc prescrits et la foule à chaque fois comme dans une sorte d’adoubement subtile s’y adonnait à cœur joie.

UN CHALLENGE RÉUSSI

Le Maire de la Commune de Banka, quand il prend la parole après la clôture des activités par le délégué d’Arrondissement se dit satisfait de la participation massive des populations, se dit même surpris de l’engouement suscité. Il remerciera l’assemblé et rassurera de la continuité du projet.

La photo de famille Marquera donc la fin de parcours de cette première étape vers un mouvement d’union Communautaire car seul un corps sain peut héberger un esprit sain.