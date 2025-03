CAMEROUN :: Attaque du ministre de la Jeunesse à Bruxelles : le MRC dénonce une frustration généralisée :: CAMEROON

L’agression du ministre de la Jeunesse à Bruxelles par la Brigade Anti-Sardinards (BAS) a suscité une vive réaction du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC). Dans un communiqué publié ce 7 mars, le Secrétaire Général du MRC, Me Ndong Christopher Mveh, a condamné cet acte tout en soulignant qu’il reflète une frustration généralisée parmi la jeunesse camerounaise. Selon lui, cette violence est le symptôme d’un système politique qui ne répond plus aux aspirations des jeunes.

Une jeunesse désillusionnée

Le MRC estime que l’attaque contre le ministre de la Jeunesse est le résultat d’un profond malaise social et politique. Me Ndong Christopher Mveh a déclaré que ces actes reflètent la désillusion d’une jeunesse confrontée à un manque d’opportunités, à un chômage endémique et à un système politique perçu comme verrouillé. "La jeunesse camerounaise est désespérée et exprime sa colère face à un système qui ne lui offre aucun avenir", a-t-il affirmé.

Un appel au changement

Le MRC a profité de cette occasion pour réitérer son appel à un changement politique profond au Cameroun. Le parti insiste sur la nécessité de réformes structurelles pour répondre aux attentes des citoyens, en particulier des jeunes. "Le changement ne viendra pas sans sacrifice", a rappelé Me Ndong Christopher Mveh, exhortant les Camerounais à s’engager activement pour un avenir meilleur. Il a également appelé à l’unité des forces politiques et sociales pour sortir le pays de ce qu’il qualifie de "dictature".

La Brigade Anti-Sardinards (BAS) : symbole d’une contestation croissante

La Brigade Anti-Sardinards (BAS), groupe à l’origine de l’attaque, est devenue un symbole de la contestation croissante contre le régime en place. Bien que le MRC condamne la violence, il reconnaît que de tels actes sont le reflet d’un profond malaise. Le parti souligne que la réponse à cette crise ne doit pas se limiter à la répression, mais doit inclure un dialogue politique et des réformes concrètes.

Une situation politique tendue

Cette agression intervient dans un contexte politique déjà tendu au Cameroun. Le pays fait face à des défis multiples, notamment une crise économique, des tensions sociales et des divisions politiques. Le MRC estime que le gouvernement actuel est incapable de répondre à ces défis et que seule une transition politique peut permettre au Cameroun de retrouver la stabilité et la prospérité.

L’attaque du ministre de la Jeunesse à Bruxelles a mis en lumière la frustration et le désespoir d’une jeunesse camerounaise en quête de changement. Le MRC, tout en condamnant la violence, appelle à une prise de conscience collective et à des actions concrètes pour transformer le système politique. "Le Cameroun a besoin d’un nouveau souffle, et cela ne sera possible que par l’engagement de tous", a conclu Me Ndong Christopher Mveh.