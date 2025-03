ÉTATS-UNIS :: MESSAGE AUX LEADERS DE LA DIASPORA SUR LA SÉCURITÉ DES ÉVÉNEMENTS :: UNITED STATES

Washington, D.C., 4 mars 2025

À la suite des récents événements survenus en Belgique, le Haut Conseil des Camerounais de l'Extérieur (HCCE) tient à rappeler à tous les leaders de la Diaspora qui organisent des événements impliquant des personnalités de tout ordre et de tout bord, en provenance du Cameroun ou d’ailleurs, qu’aucun événement ne peut être organisé sans un dispositif de sécurité adéquat.

Dans tous les pays du monde, la sécurité est une priorité absolue lors de toute manifestation publique ou privée. Aucun rassemblement sérieux ne se tient sans un minimum de filtrage et de précautions. Il en va de la protection des participants, des invités et du bon déroulement de l’événement.

Le HCCE insiste donc sur la responsabilité des organisateurs en matière de sécurité. Il leur appartient de :

* Mettre en place un dispositif de filtrage et de contrôle des accès,

* Assurer la présence d’un service de sécurité adapté au contexte de l’événement,

* Collaborer avec les autorités locales si nécessaire pour prévenir tout incident,

* Éviter toute improvisation qui pourrait mettre en danger les participants et ternir l’image de la Diaspora Camerounaise.

L’objectif des événements organisés par la Diaspora est de favoriser les échanges constructifs et renforcer les liens avec le Cameroun. Ces initiatives ne doivent en aucun cas être perturbées par des éléments incontrôlés ou malveillants. Nous devons avancer et non régresser.

Le HCCE appelle donc à une prise de conscience collective et à une rigueur absolue dans l’organisation des événements, afin de garantir un environnement sécurisé et propice aux échanges productifs.

Fait à Washington, D.C., le 4 mars 2025

Haut Conseil des Camerounais de l'Extérieur (HCCE)