Paul Biya en 2025 : Une candidature controversée face à l'âge et à la fatigue, selon Saint Eloi Bido

La question d'une éventuelle candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle d'octobre 2025 continue de susciter des débats passionnés au Cameroun. Saint Eloi Bidoung, ancien militant du RDPC (Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais), a récemment exprimé son désaccord avec cette idée lors de l'émission Libre Expression sur InfoTV. Selon lui, ceux qui encouragent le président Biya à se représenter ignorent son âge avancé et son état de fatigue, ce qui pourrait avoir des conséquences graves pour le pays.

"Ceux qui demandent au président Paul Biya d'être candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025 ne voient pas qu'il est très âgé et fatigué ?", a déclaré Bidoung. "Ils veulent seulement qu'il meurt au pouvoir ?" Ces propos forts soulignent les préoccupations croissantes concernant la santé et la capacité du président Biya, qui, à 92 ans, serait l'un des plus anciens chefs d'État au monde s'il se présentait à nouveau.

Bidoung a également comparé une éventuelle candidature de Biya à un "courage de vendeur de cercueils", une métaphore frappante qui illustre le risque perçu d'une telle décision. Pour lui, une candidature en 2025 serait non seulement irresponsable, mais aussi "un acte criminel", car elle mettrait en danger la stabilité du pays et la santé même du président.

Ces déclarations interviennent dans un contexte où le Cameroun fait face à de nombreux défis, notamment sur le plan économique, sécuritaire et social. Beaucoup estiment que le pays a besoin d'un renouveau politique et d'une transition générationnelle pour relever ces défis. La perspective d'une nouvelle candidature de Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, est perçue par certains comme un frein à ce renouveau.

Cependant, les partisans de Biya soutiennent que son expérience et sa connaissance des dossiers nationaux et internationaux en font un candidat idéal pour continuer à diriger le pays. Ils mettent en avant ses réalisations passées et son rôle dans la préservation de la stabilité du Cameroun.

Malgré ces arguments, les critiques comme Bidoung insistent sur l'importance de préparer une succession politique transparente et inclusive. Pour eux, il est temps de tourner la page et de permettre à une nouvelle génération de leaders d'émerger, capables de répondre aux aspirations des Camerounais, notamment les jeunes, qui représentent une grande partie de la population.

En conclusion, la question de la candidature de Paul Biya en 2025 reste un sujet brûlant au Cameroun. Alors que certains y voient une continuité nécessaire, d'autres, comme Saint Eloi Bidoung, considèrent cette perspective comme risquée et dépassée. Le débat continue de diviser l'opinion publique, reflétant les tensions et les attentes d'un pays en quête de changement.