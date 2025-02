CAMEROUN :: Le Non d’Alain Ndanga à Ernest Obama :: CAMEROON

Mon très cher monsieur Obama. Je ne peux me priver de m’encombrer de toutes ces civilités. Cela illustre bien le respect que je voue à ton égard. Eu égard au contexte déjà tendu dans notre pays, je suis peiné après ta sortie du 17 février 2025, dans l’émission Les Zeglisiens, sur Bnews1. Cette émission inspirée des clichés malheureux « hiboux et églisiens » et qui adoube la division des Camerounais. Je suis tombé sur un post du webmédia, Médiatude, qui publie un extrait de ta sortie dont voici une partie.

« Il y a des gens qui ont fait de la violence [...] Comme les gens du MRC, c'est comme si la violence, est une manière d'être chez eux. Non on ne règle pas les problèmes dans la violence ».

Bien sûr que le code déontologique ne me donne pas le droit de critiquer un confrère. Considérons que nous sommes dans une espèce de tribunal des pairs. Mais, j’ai des soucis sur tes propos sus-relevés. C’est un paragraphe de trois phrases que j’ai du mal à catégoriser dans un ou plusieurs genres journalistiques. Quand bien même la dernière phrase décline une opinion, elle ne peut pas dans le cadre de la pratique absolue du journalisme être classée dans le genre d’opinion. Parce que tous les genres sont tributaires des faits. Et on doit toujours rappeler les faits avant de donner son avis.

Bien que nous soyons en télévision, j’ai aussi du mal à situer la fonction du journalisme dans ce cas : informer, vous avez informé ? Éduquer, avez-vous éduqué ? Divertir, est ce que vous avez diverti ? Bien sûr qu’il y a d’autres fonctions basées sur des théories. Ce que vous faites n’est qu’une pure invention. Passons !

Vous parlez avec dédain des « gens du MRC ». Je trouve que c’est des propos condescendants, d’une extrême violence et teintée de discrimination. Vous assenez que « c’est comme si la violence est une manière d’être chez eux ». Je crois qu’il vaut mieux parler de parti politique, parce que la précision est une règle cardinale en journalisme. Tu exclus « les militants » du MRC de ton camp. Si tu parles de « chez eux », tu es de quel camp ? L’objectivité et l’impartialité ne sont plus des règles en journalisme ?

Je suis d’accord qu’on ne règle pas les problèmes dans la violence. Tout comme, on ne se sert pas du journalisme pour régler ses comptes. Cette profession est noble. Ne l’entrainons pas dans la gadoue. Le journaliste doit être un modèle pour la société.

Je suppose que c’est une méprise. Je souhaite que tu t’en excuses. Ces propos peuvent être reliés à tous les journalistes camerounais. Je fais cette sortie pour m’en désolidariser. Cela n’enlève aucunement mon respect pour toi et surtout le respect au journalisme qui tient la barque de mon équilibre. Porte toi bien bro.