Deux militants de Boko Haram tués dans une embuscade dans l'Extrême-Nord

Au moins deux militants du groupe terroriste Boko Haram et un civil ont été tués dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun, selon des sources locales et sécuritaires. Les forces gouvernementales ont tendu samedi une embuscade et tué deux militants de Boko Haram à Mozogo, une commune dans la région, selon un responsable militaire sous le couvert d'anonymat

Les éléments terroristes avaient tué vendredi soir un civil et détruit des biens dans la même zone, selon des témoins. Rappelons que l'embuscade des forces gouvernementales a eu lieu trois jours après l'attaque des djihadistes dans le village d'Assighassia dans la région, laquelle a coûté la vie à sept civils.

Selon des médias locaux, les militants de Boko Haram ont lancé des attaques après que les troupes gouvernementales ont ciblé leurs positions stratégiques lors d'une offensive coordonnée tuant plusieurs terroristes.